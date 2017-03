Slideshow

'Als Opel maar blijft' Fans reageren op overname van Opel

De overname van Opel door het Franse PSA zorgde maandag voor gemengde gevoelens bij de echte fans van het Duitse merk.

"De meesten zijn er wel een beetje beduusd over'', aldus Geja Twellaar van Opel Power Nederland, een club van liefhebbers. "Op de forums op Facebook worden ook pittige discussies gevoerd. Niet iedereen is er even blij mee. Mensen vragen zich af hoe Opel dit heeft kunnen doen en vinden dat het helemaal niet slim is. Maar het belangrijkste is dat het merk Opel wel blijft bestaan. Als Opel verdwijnt, zal dat bij mij en heel veel anderen echt aan het hart gaan.''

Er zijn ook wel wat positieve kanten aan de overname. "Opel loopt qua details wel wat achter en de motoren van Peugeot zijn ook beter.''

Volgens de Astra Tuning Club zijn mensen ook blij dat Opel op deze manier nog door kan gaan. "Het merk Opel had nu ook al helemaal kunnen verdwijnen. De modellen zullen misschien wel wat veranderen. Maar dat is beter dan dat we straks helemaal geen Opel meer hebben'', zei Arjan Juffer van de club.

Volgens de Opel Kadett Club heeft de overname tot wisselende reacties geleid. "Maar voor veel van onze clubleden maakt het niet zo heel veel uit, want de onderdelen van de Kadett zijn via Opel niet meer te krijgen. In praktijk verandert er voor ons dus niet veel'', aldus Jolanda Versleijen. "Dat zal meer het geval zijn voor mensen die rijden in de nieuwere modellen.''