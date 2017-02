Slideshow

Als nieuw, uit de fabriek: Range Rover Reborn Na Land Rover komt luxepaard

Land Rover presenteert Range Rover Reborn op klassiekerbeurs Retromobile in Parijs. Het programma houdt in dat het vanaf nu mogelijk is om een door de fabriek tot in de puntjes gerestaureerde klassieke Range Rover te kopen.

Range Rover Reborn is een vervolg op Land Rover Reborn. Onder die naam begon Land Rover in april 2016 met de verkoop van in beginsel 25 perfect gerestaureerde Series I-Land Rovers. Wie meer gecharmeerd is van de oerversie van de Range Rover, kan vanaf nu dus ook daarvoor in Engeland terecht. Het Range Rover Reborn-programma heeft betrekking op de eerste generatie van de auto die als stamvader van de moderne SUV te boek staat.

Op Retromobile parkeert Land Rover een exemplaar uit 1978 in de kleur Bahama Gold. De door een 3.5 V8 aangedreven, handgeschakelde auto is de eerste van een serie die aanvankelijk uit 10 exemplaren bestaat. Prijzen voor een restauratie, waarbij uitsluitend onderdelen van Land Rover zelf worden gebruikt, beginnen bij omgerekend zo'n 160.000 euro. Land Rover begeleidt klanten van begin tot eind en helpt indien gewenst ook bij de selectie van een goede basisauto.

Range Rovers hadden tussen 1970 en 1981 altijd een driedeurs koetswerk. De vijfdeurs versie die daarna het gamma kwam aanvullen, was nog altijd dezelfde auto; pas in 1994 verscheen de modernere tweede generatie, maar zelfs toen gooide de klassieke Range Rover de handdoek nog niet in de ring: hij werd tot 1996 naast het nieuwe model gevoerd.

Wie deze auto en een heleboel ander fraais op klassiekergebied zelf wil aanschouwen, doet er goed aan om Retromobile met een bezoekje te vereren. De beurs wordt tussen 8 en 12 februari gehouden in de Paris Expo Porte de Versailles.

