Alpina B3 en B4 nu ook als S-versies M3 en M4 voorbij

De BMW-adepten van Alpina hebben grof geschut klaarstaan voor de Autosalon van Genève. In Zwitserland maakt autoland kennis met de B3 Biturbo S én de B4 Biturbo S!

Het is alweer 2013 als Alpina de B3 Biturbo en B4 Biturbo naar voren schuift, respectievelijk Alpinas visie op zowel de BMW 3- als 4-serie. In het vooronder houdt zich in beide gevallen de 3,0-liter grote zes-in-lijn uit de 335i schuil, al is het blok opgeschroeft tot 410 pk en 600 Nm. Omdat ook daar een schepje bovenop kan, trekt Alpina tijdens de Autosalon van Genève het doek van de B3 Biturbo S en de B4 Biturbo S.

Op motorisch vlak zijn ook de S-versies identiek aan elkaar. Dat betekent dat zowel de 3-serie sedan en Touring als 4-serie coupé en cabriolet onder Alpinas vleugel goed zijn voor 440 pk en 660 Nm koppel, krachtiger dan de 431 pk sterke M3 en M4. Daarmee moet een sprint vanuit stilstand naar 100 km/h in 4,2 tellen achter de rug zijn. Wie xDrives besteld is dankzij deze vierwielaandrijving in staat in 3,9 tellen een snelheid van 100 km/h te bereiken.