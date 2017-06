Slideshow

Alleen in Afrika: Peugeot Pick Up Japans-Chinees-Franse samenwerking

Voordat je bij het zien van bovenstaande foto’s naar de eerste de beste Peugeot-dealer rent: wacht! De Peugeot Pick Up komt alleen naar Afrika.

Van een iets ander kaliber dan de 504 pick-up die we onlangs in het wild zagen, maar daarom niet minder leuk: de Peugeot Pick Up. Zoals de titel waarschijnlijk al doet vermoeden, komt de uit de kluiten gewassen Peus-met-laadbak helaas niet onze kant op. De Pick Up is bedoeld voor Afrika en zal vermoedelijk ook alleen daar blijven.

Of je moet per se een auto willen importeren die in wezen alweer twintig jaar oud is, want de Pick Up is gebaseerd op de Nissan Frontier/Navara uit 1997. Vervolgens is het Chinese Dongfeng ermee aan de haal gegaan, waarna Nissan-joint venture Zhengzhou het model licht wijzigde en het Rich New doopte. En op díe auto is deze nieuwe Pick Up gestoeld: een ander grilletje, iets andere kop- en achterlichten, hier en daar het logo met de leeuw en er staat een heuse Peugeot.

De Pick Up heeft een 2,5-liter turbodiesel in het vooronder die goed is voor 115 pk en 280 newtonmeter koppel. Via een handgeschakelde vijfbak worden alle vier de wielen aangedreven, tenzij je in de stad woont en de achterwielaangedreven versie kiest.

De Peugeot Pick Up is vanaf september zoals gezegd alleen in Afrika verkrijgbaar.