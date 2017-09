Slideshow

Jaguars en Land Rovers geëlektrificeerd vanaf 2020 Future-Type blikt vooruit

Aan de vooravond van het Jaguar Land Rover Tech Fest laat het concern weten dat vanaf 2020 alle modellen van Jaguar en Land Rover geëlektrificeerd zullen zijn.

Volgend jaar brengt Jaguar de i-Pace op de markt, maar dat zal niet de enige EV van het concern Jaguar Land Rover zijn. Vanaf 2020 zal elk nieuw model dat van het concern op de markt verschijnt geëlektrificeerd zijn. Dat betekent niet dat de brandstofmotor direct verdwijnt. De Engelsen bedoelen dat elk nieuw model ook over een geëlektrificeerde variant komt te beschikken.

Jaguar Land Rover toont direct een wel heel futuristische elektrische concept-car, de Future-Type. Het studiemodel staat in schril contrast met de elektrische E-Type Zero die zojuist werd gepresenteerd. De Future-Type is volgens Jaguar zijn visie op een auto van 'na 2040'. De concept-car, die alleen nog digitaal bestaat, is uiteraard volledig autonoom en is bestemd voor een wereld waarin autobezit nagenoeg verdwenen is. De vooruitblik is voorzien van Sayer, het intelligente stuurwiel dat Jaguar Land Rover eerder al uit de doeken deed.

De Future-Type maakt in Jaguars toekomstivisie deel uit van een enorme vloot auto's, modellen die simpelweg besteld kunnen worden als ze nodig zijn. Uiteraard is de toekomstvisie helemaal 'connected', hij is dus in staat om te communiceren met andere auto's. Auto's kunnen zo dichter op elkaar rijden. De concept-car heeft een zeer smalle carrosserie en de stoelen staan in een 2+1 configuratie. Liever zelf rijden? Geen probleem, ook dat moet mogelijk zijn.

Het zal nog even duren alvorens bovenstaande werkelijkheid wordt, maar de weg die Jaguar Land Rover wil inslaan, is duidelijk.