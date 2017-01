Slideshow

Alfa Romeo Stelvio nu te bestellen 'Instapper onder de 55 mille'

Gecharmeerd van de Alfa Romeo Stelvio? Goed nieuws, de hagelnieuwe cross-over is vanaf nu te bestellen!

'Nu te bestellen' betekent echter niet dat de volledige prijslijst is vrijgegeven. Alfa Romeo opent de orderboeken vooralsnog alleen voor de Stelvio First Edition, een tot de nok van het dak afgeladen uitvoering met 280 pk sterke 2,0-liter viercilinder onder de kap. Schakelen geschiet in de vierwielaandrijver middels een achttrapsautomaat.

De tijdelijk verkrijgbare First Edition staat op 20-inch lichtmetalen wielen, bi-xenon verlichtint, Led-mistlampen, privacyglas voor de achterste ruiten én verlichting in de handgrepen. Elektrisch verstelbare en verwarmbare met leer beklede stoelen maken ook deel uit van de standaarduitrusting. Hetzelfde geldt voor een 8,8-inch metend scherm dat gekoppeld is aan een infotainmentsysteem met Connect 3D Nav. Op veiligheidsgebied lijkt het ook wel snor te zitten. De First Edition krijgt van Alfa Romeo Forward Collision Warning met Autonomous Brake en voetgangersdectectie, Integrated Brake System, Lane Departure Warning én cruise control mee.

De prijs voor al dit moois: € 68,450 euro. Ter vergelijk: een Porsche Macan met 252 pk sterke 2.0 TFSI in het vooronder gaan voor € 72,800 mee naar huis. Een met de Stelvio First Edition vergelijkbaar aangeklede Audi Q5, de Launch Edition, met eveneens 252 pk in het vooronder kent een vanafprijs van € 77.071. Die beschikt overigens over Sequenz-lederen (kunstleer) bekleding.

Vanafprijs Stelvio



De Nederlandse importeur laat ons weten dat het motorenpallet en de bijbehorende prijskaartjes van de Stelvio-lineup nog niet rond zijn. Wel geeft het merk een indicatieprijs voor de instapper, die moet voor minder dan 55.000 euro in de showrooms komt te staan.