Alcraft presenteert eerstgeborene: de GT Vanaf 2019 te koop

Alcraft is een Engelse start-up, die zojuist zijn eerste auto heeft gepresenteerd: de GT.

Alcraft is een bedrijf dat elektrische auto's ontwikkelt. De start-up, waarbij onder anderen Charles Morgan van Morgan Motor Company betrokken is, schuift nu de GT naar voren, een opmerkelijk getekende EV die op één lading net geen 400 kilometer ver komt.

De Alcraft GT draagt de koets van een shooting brake en is in principe een tweezitter. Het interieur is echter om te bouwen zodat de auto plek biedt aan twee kinderen achterin, iets wat de GT dus tot een 2+2 maakt. De bagageruimte meet volgens Alcraft 500 liter.

De GT beschikt over drie elektromotoren die in totaal 600 pk en 1.140 Nm naar alle vier de wielen sturen. Een sprint vanuit stilstand naar 100 km/h moet in 3,5 tellen achter de rug zijn. Om het gewicht binnen de perken te houden, gebruikt Alcraft koolstofvezel voor de koets. Het is voornemens de auto in 2019 op de markt te brengen. Middels crowdfunding hoopt de fabrikant genoeg geld in te zamelen om de productie op te kunnen starten.