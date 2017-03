Slideshow

Airbus en Italdesign met concept-car naar Genève Vaarwel files

Futuristen moeten deze week zeker een bezoekje brengen aan de stand van Italdesign op de Autosalon van Genève. Naar verluidt staat er een wel heel opmerkelijke concept-car.

Begin dit jaar schreven we over de 'vliegende auto' die vliegtuigfabrikant Airbus in de ontwikkelingskamers zou hebben staan. Volgens Automotive News staat een eerste daar aan gerelateerde incarnatie in de vorm van een studiemodel op de Autosalon van Genève.

De door Italdesign getekende concept-car zou vergezeld worden door een zo'n 5 bij 5 meter grote drone die een deel van de auto in het geval van files op kan tillen om zo aan de verkeersopstopping te kunnen ontkomen. De concept-car zou uit twee delen bestaan, waarbij de inzittenden in een capsule-achtig object zitten. Het is dan ook deze capsule die door de drone verplaatst kan worden. Wat er vervolgens met het chassis gebeurt, is nog even een raadsel.

Capsula



Het is niet voor het eerst dat Italdesign flirt met een auto waarvan een deel van de koets van de 'basis' van de auto gescheiden kan worden. In 1982 liet het designhuis de Capsula zien, een concept-car waarvan de koets opgetild verwijderd kon worden om plaats te maken voor een compleet ander exterieur (zie foto 1, 2 en 3).