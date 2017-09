Slideshow

Afscheid nemen van Toyota FJ Cruiser Final Edition voor Japan

Helaas voor de Nederlandse markt heeft de FJ Cruiser Toyota's showrooms in ons land nooit op grote schaal kunnen verrijken. Toch is het model zo bijzonder dat we er graag nog even aandacht aan schenken.

Dat doen we natuurlijk niet compleet willekeurig. In Japan is de in 2006 voor het eerst op de markt verschenen FJ Cruiser namelijk nog atijd te koop, maar dat duurt niet lang meer. Het merk lanceert namelijk een Final Edition van de SUV met sterke uiterlijke verwijzingen naar de Land Cruiser FJ40.

De Final Edition is natuurlijk het startsignaal voor het einde van de FJ Cruiser, iets wat natuurlijk allang in het verschiet lag. De speciale uitvoering die de FJ Cruiser uitzwaait, draagt een lekker retro-achtige beige lak. Ook in het interieur komt de kleur terug op zowel de stoelen als het dashboard. Het typische kleurtje wordt afgewisseld met zwarte details. Tevens brengt Toyota opvallend 20-inch lichtmetaal én treeplanken naar de originele offroader. Aan de 4,0-liter V6 wordt niets veranderd. Omgerekend kost de afscheidseditie € 26.570.

Opvolger

Toyota liet met de FT-4X Concept al vrij concreet zien op welke manier het de FJ Cruiser wil opvolgen. Een productieversie daarvan zal ongetwijfeld net lang meer op zich laten wachten, al zal de auto het over een minder heftige boeg gooien dan de FJ Cruiser.