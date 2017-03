Slideshow

Aflossing: dít is de nieuwe SsangYong Rexton! Koreanen doen stap omhoog

Aan alles komt een eind, zo ook aan de zestienjarige levensloop van de Rexton. De hagelnieuwe SsangYong Rexton geeft digitaal al z'n geheimen bloot!

Aanvankelijk zou SsangYong de nieuwe Rexton donderdag pas kennis laten maken met de buitenwereld tijdens de Seoul Motor Show, maar daar is de offroadspecialist van teruggekomen. De tweede generatie Rexton, SsangYong noemt het als gevolg van de eindeloze hoeveelheid facelifts zelf de vierde en soms zelfs vijfde generatie, laat zich vanuit alle hoeken zien.

De nieuwe Rexton is de tweede productie-SsangYong die de designweg volgt die SsangYong met de Tivoli is ingeslagen. De Koreanen houden vast aan het concept van zijn voorganger. Dat betekent dat ook de nieuwe Rexton gebouwd is op een ladderchassis, een basis die gedeeld gaat worden met de opvolger van de Actyon Sports, een pick-up die volgend jaar op de markt komt. De wielbasis van de Rexton, die zowel met vijf als met zeven zitplaatsen beschikbaar komt, meet 2,87 meter.

Opvallend is dat de D-segment SUV in de basis 100 kilo zwaarder is dan het uitgaande model. Daar heeft zijn grotere formaat ongetwijfeld iets mee te maken. De Rexton groeit bijna tien centimeter in de lengte tot 4,85 meter. In de breedte dijt de nieuweling met 6 centimeter uit tot 1,92 meter. Met zijn hoogte van 1,80 meter is de Rexton tevens hoger dan zijn voorganger. Toch is een gewichtstoename bij een generatiewissel opmerkelijk te noemen.

SsangYong voegt voor de Rexton nieuwe veiligheidssystemen aan de tweede generatie toe. De Koreanen geven het model Autonomous Emergency Braking System (AEBS), Lane Change Assist (LCA), Rear Cross Traffic Alert (RCTA), Blind Spot Detection (BSD) en Front Vehicle Start Alarm mee. Deze zaken voegen uiteraard ook wat kilo's toe aan het totaalgewicht.

In het interieur verwerkt SsangYong een ruim 9-inch metend scherm dat gekoppeld is aan het infotainmentsysteem. In het instrumentarium is een ruim 7 inch metend exemplaar geplaatst. Het materiaalgebruik is logischerwijs behoorlijk verbeterd ten opzichte van dat van de oer-Rexton.

Motoren

SsangYong lepelt een 181 pk en 420 Nm sterke 2,2-liter grote dieselmotor in het vooronder van de Rexton. Liever een benzineblok? Geen probleem, maar ook hier valt weinig te kiezen. De enige optie is een 2,0 liter grote GDI turbomotor, een blok dat 225 pk levert. Een handgeschakelde zesbak is standaard bij beide motoriseringen. De benzineversie is met een automatische zesbak te krijgen, terwijl voor de diesel een zeventrapsautomaat van Mercedes-Benz op de bestellijst staat. Aandrijving geschiedt op de achterwielen of op alle vier de exemplaren.

Eind dit jaar staat de nieuwe Rexton bij de Nederlandse dealers. De eerste exemplaren rollen in juni van de band in het thuisland van SsangYong: Zuid-Korea.