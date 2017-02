Slideshow

Afgestoft: 'Woodies' Van belangrijk onderdeel tot nutteloze opsmuk

In lang vervlogen tijden, voor de oorlog, werden met name stationwagen-achtige auto's soms deels uit hout opgebouwd. Later verdween hout als essentieel onderdeel van de constructie, maar dat weerhield talloze fabrikanten er niet van om hun wagons, minivans en SUV's van dit stijlkenmerk te voorzien.

Al in 1913 bestond er een Ford Model T Woody Pickup. Pas vanaf de jaren '30 en '40 gaven Amerikaanse autofabrikanten, carrosseriebouwers en lokale timmerlui auto's op regelmatige basis een woodiebehandeling. Zelfs Rolls-Royces kregen zo'n koets aangemeten, zoals de Phantom II Shooting Brake uit 1930 bewijst. In de jaren '50 verdween de autovorm waarbij hout een wezenlijk onderdeel van het koetswerk uitmaakte langzaam van de markt. De Buick Super Estate en Roadmaster Estate behoorden tot de laatste modellen waarop die omschrijving van toepassing is. Later verschenen er vanuit nostalgische overwegingen decoratieve bestickerde versies van onder andere de Mercury Colony Park Wagon, de Chrysler Town & Country, de Plymouth Voyager, de GMC S-15 Jimmy en de Jeep Grand Cherokee. De grote Amerikaanse autofabrikanten Ford, General Motors en Chrysler boden tot begin jaren '90 alle drie woodies aan. De Chrysler PT Cruiser wist het nóg langer vol te houden, want dit vlak voor de eeuwwisseling gepresenteerde model kon als optie worden voorzien van een houtlook. De nog recentere Ford Flex knipoogde met z'n horizontale groeven op de deuren en de achterklep naar deze carrosserievorm. Later zijn er nog studiemodellen geweest met 'houten' flanken op basis van onder meer de Chevrolet Spark, maar productiemodellen met dit kenmerk zijn er al lang niet meer.

Het woodie-virus bleef echter niet voorbehouden aan de Amerikanen. We noemden al Rolls-Royce, maar in de vorm van onder meer de Mini Estate en de Morris Minor Traveller zijn er meer Britse auto's waarbij hout op een zichtbare manier in het koetswerk is verwerkt. De latere woody-vorm, dus de puur optische variant, is vaak toegepast door Japanse fabrikanten. Datsun presenteerde in 1966 bijvoorbeeld de 411 Wagon in woodie-trim en Mazda kwam in de seventies met een RX-4 woody, terwijl Toyota een 'houten' versie maakte van de Corolla Wagon. Isuzu bracht de Gemini Woody uit en vanaf 1980 verschenen de Honda Civic Station Wagon Country en de Suzuki Samurai Woody. Nissan verkocht de Cedric station als woodie. Subaru verraste vriend en vijand in 1999 met de Forester Woody Concept Vehicle, op de Chicago Auto Show. Tot slot liet Mitsubishi in 2011 een heuse iMiEV Woody zien. Ook zijn er de nodige creatievelingen zelf met plakplastic in de weer gegaan. Blijkbaar zijn er nog altijd mensen die met weemoed terugdenken aan de periode waarin dit stijlkenmerk een vast onderdeel was van het straatbeeld. Terecht, of is het goed dat die tijd voorbij is?