Afgestoft: Volvo S60 Cross Country Ondergesneeuwde rariteit

Volvo is één van de pioniers op het gebied van opgehoogde stationwagens en is daar ook zeker niet onsuccesvol mee. Of het merk achteraf gezien nog steeds achter de keuze staat om ook van de S60 een Cross Country-variant uit te brengen, valt te betwijfelen.

Volvo is overigens niet het eerste merk dat een sedan hoog op de poten zette, want Subaru ging de Zweden voor. Het Japanse merk is ook al zo'n pionier binnen dit genre, en bracht al in de jaren negentig een vierdeursversie van z'n Outback uit. De S60 was echter de eerste hoogpotige sedan die in Europa op de markt verscheen. De auto verscheen kort na de V60 Cross Country, de veel meer voor de hand liggende stationwagenvariant die iedereen wél zag aankomen.

Het voorbeeld:

​De verschillen tussen een reguliere S60 en deze extra stoere variant zijn lastig te missen. Om te beginnen staat de auto zoals gezegd hoger op de poten, maar daarnaast is er allerlei opsmuk in de vorm van stoerdere bumpers, 'skidplates' en wielkastverbreders.

Ondanks de grote vraag naar cross-overs die de autowereld momenteel in z'n greep houdt, is de S60 sedan niet bepaald succesvol gebleken. Vanaf begin dit jaar is de auto in ons land dan ook niet meer verkrijgbaar, al meldt de importeur daar wel bij dat het nog mogelijk moet zijn om een exemplaar te bemachtigen als je daar nadrukkelijk naar vraagt. In totaal zijn er in Nederland 61 exemplaren van de S60 Cross Country verkocht.

