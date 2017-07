Slideshow

Afgestoft: Toyota Previa Middenmotor én achterwielaandrijving

De grote MPV wordt in rap tempo vervangen voor cross-overs. Mocht het concept 'ruimtewagen' in de toekomst volledig uitgestorven zijn, dan is de eerste generatie Toyota Previa er in ieder geval eentje die we niet zullen vergeten.

Begin jaren negentig bestond het Nederlandse MPV-aanbod uit auto's als de Mitsubishi Space Wagon, de Chrysler Voyager, Chevrolet Lumina én natuurlijk de Renault Espace. Toyota schoof in 1990 de oer-Previa naar voren, een lel van een Japanner volgens een bijzonder recept. Terwijl landgenoot Nissan Prairie in de jaren tachtig de show stal met zijn ontbrekende B-stijl, pakte de Previa je in met gigantisch glaswerk, een middenmotor én achterwielaandrijving.

Goed, tijdgenoot Nissan Serena beschikte ook over een middenmotor en achterwielaandrijving, maar dat model was in feite een personenversie van bestelbus Vanette. In dat laatste segment was een dergelijke configuratie meer gangbaar. In de Previa werd het blok in een hoek van 75 graden onder de voorstoelen gelegd. De locatie van de motor had een vlakke laadvloer tot gevolg en zorgde voor een laag zwaartepunt en een goede gewichtsverdeling. Voor het vervangen van de bougies moest je even de tijd nemen. De bijrijdersstoel, het tappijt én een daaronder geplaatste afdekkap moesten verwijderd worden om ze te kunnen bereiken. Onder de voorklep monteerde Toyota zaken als de pomp voor de stuurbekrachting en de aircopomp.

De 4,75 meter lange Previa beschikte over slechts één schuifdeur voor de achterpassagiers, inzittenden die zich vervolgens konden verspreiden over twee zitrijen. Wie uitvoering GL-bestelde, kon de middelste rij stoelen draaien zodat het voeren van een uitvoerig gesprek over de Previa een stuk eenvoudiger werd. Andere opvallende zaken waren het handschoenenvak waarbij de klep zich bovenop het gewelfde dasboard bevond, de optionele koelkast voor onder de middenconsole.

In 1998 werd de eerste Previa vervangen voor generatie twee, een modelserie die minder uitgesproken, maar nog altijd een MPV van formaat was.

Wat vinden jullie van het verdwijnen van de 'ruimtewagen' van de oude stempel? Daarbij direct de vraag: welke staat jullie nog het beste bij?