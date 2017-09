Slideshow

Afgestoft: Suzuki X-90 Alles in één

Er gaat geen dag voorbij zonder dat de term ‘cross-over’ valt, vaak in relatie tot een auto die nét geen SUV is. In de jaren 90 wist Suzuki echter niet twee, maar zelfs vier carrosserievormen te combineren!

Althans, met een beetje fantasie kun je een sedan, een coupé, een Targa én een terreinwagen in de X-90 zien. Het op de Vitara gebaseerde model kwam in 1995 op de markt en heeft voor zover wij weten nooit tot iets vergelijkbaars geleid. Tot en met de portieren leek de auto nog op de compacte terreinwagens waarmee met name Suzuki zelf goede zaken deed in die dagen, maar vanaf de B-stijl – meteen ook de laatste raamstijl – werd alles anders. In plaats van een tot achteraan doorlopend dak kreeg de X-90 namelijk een losse kofferbak met een echt kofferdeksel.

De opmerkelijke kont was echter niet het klapstuk van de X-90, die door z'n eigenwijze uiterlijk een profiel heeft dat sterk aan een hoge hoed doet denken. De echte rariteit was het dak, dat door twee uitneembare dakpanelen een zogenaamde T-top is. Die constructie is verder voorbehouden aan sportievelingen als de Nissan 300ZX, Toyota MR2 en oudere Corvettes, auto's waar deze Suzuki mijlenver vanaf staat.

Onderhuids was er behalve de vierwielaandrijving weinig bijzonders te bespeuren aan de compacte Japanner, maar dat is met zo'n uiterlijk ook nergens voor nodig. Dat het een opvallende auto was, bewees Red Bull door de X-90 in te zetten als promotievoertuig met een gigantisch blik op z'n rug. Wel zo voordelig, want in tegenstelling tot de Mini's die nu worden gebruikt, was een heftige modificatie van de achterzijde bij de vreemde Suzuki niet nodig.

