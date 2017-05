Slideshow

Afgestoft: Subaru Baja Een échte cross-over

De term ‘cross-over’ wordt tegenwoordig te pas en te onpas geclaimd voor nieuwe modellen, maar Subaru kwam al begin deze eeuw met een auto die hem zeker verdient. Maak (opnieuw) kennis met de Baja!

Tot halverwege de achterdeuren lijkt er niet zoveel aan de hand met deze Subaru. Op de nog forsere wielkastverbreders na, is het aan de voorzijde 'gewoon' een Outback. Daarna is echter alles anders. In plaats van een derde zijruit, een lang dak en een rechte achterklep, volgen hier een forse 'rolbeugel', een open laadbak een naar beneden openende laadklep. Daarmee is de Baja één van de opmerkelijkste pick-ups ooit. Als reguliere personenauto met een open laadbak vertoont hij wat overeenkomsten met de in Australië erg populaire 'Ute', maar in tegenstelling tot die auto's heeft de bijzondere Japanner een volwaardige, vijfzits cabine. Een écht vergelijkbaar voertuig kunnen we ons dan ook niet voor de geest halen.

Om de praktische bruikbaarheid te vergroten, kwam Subaru met een aantal slimme vondsten. Zo was er een optioneel 'bike rack' waarmee de laadruimte dankzij een geopende laadklep tijdelijk vergroot kon worden. Omdat de kentekenplaat dan onzichtbaar zou zijn, kreeg de Baja bovendien een systeem waarbij dat verplichte onderdeel, net als vroeger bij de Volvo Amazon, met verlichting en al naar beneden kon klappen. Wie nog langere stukken wilde vervoeren, kon de achterbankleuning neerklappen en vervolgens een luik in het tussenshot openen.

De Baja was bedoeld voor de Amerikaanse markt en werd ook in de VS gebouwd. In Europa is het ding daarom nóg specialer dan in z'n thuisland, waar deze maffe 'truck' evenmin een alledaagse verschijning is. Een bijzondere Soeb dus, maar is-ie ook geslaagd?