Afgestoft: striping Van Leader tot Manhattan

Helemaal uitgestorven is striping nooit geweest, maar het plakken van allerlei vrolijk gekleurde stickers was in de jaren 70, 80 en 90 ontegenzeggelijk populairder dan nu.

Toegegeven, het onderwerp 'striping' is erg breed. Autofabrikanten hebben lange tijd de sterke neiging gehad om snelle versies met stickerwerk te onderscheiden van hun mindere broeders, maar ook actiemodellen kunnen bijna niet zonder allerlei strepen en kreten de weg op worden gestuurd. De Citroën Visa Leader, het complete band-arsenaal van Volkswagen van eind jaren 80 tot begin jaren 90, de Sail-edities van Nissan en de vele aanbiedingen van Opel: striping verbindt ze met elkaar. De versies zijn lang niet altijd ontsproten uit het brein van de autofabrikant in kwestie, ook dealers zijn geregeld met een 'Special Edition' op de proppen gekomen. Het bleek vaak een lucratieve manier om van overtollige voorraad of oudere modellen af te komen ...

Ook tuners wisten soms van geen ophouden. De Kamei-Golfs en BB-Porsche haalden de bovenstaande fotoserie, maar er zijn talloze voorbeelden van de meest uitzinnige printjes op door 'veredelaars' aangepakte modellen. Ook het woord 'Turbo' bleek zich uitstekend te lenen om, in de grootste mogelijke vorm, op allerlei auto-onderdelen te worden geplakt.

Als het over striping gaat, komen we er niet onderuit om de verschillen tussen de verschillende continenten te benoemen. De subtiele 'pinstripe' over de flank hebben we in Europa sinds de Golf II nauwelijks meer gezien, maar bleef in de VS populair tot ver na de eeuwwisseling. Rolls-Royce heeft overigens geen boodschap aan wat die mode dicteert en levert 'gewoon' een horizontale streep over de flank van z'n toplimousines. Dat handgeschilderde accent als 'striping' afdoen gaat echter wellicht wat te ver …

Tegenwoordig zijn auto's met bij de fabriek of dealer aangebrachte stickers een stuk minder gangbaar, maar toch niet helemaal onvindbaar. Het 'printje' heeft geprofiteerd van de personalisatie-trend, zodat met name hippe modellen als de Fiat 500, Mini's en allerlei 'stadsauto's' weer met stickerwerk te vinden zijn. Daarbij valt niet allen te denken aan versierde flanken, zoals dat voorheen vaak het geval is. Tegenwoordig is juist het dak een populaire ondergrond.

Had jij vroeger strepen op je bolide, of heb je ze nog? Welke actiemodellen ontbreken in de bovenstaande fotogalerij? We horen het graag!