Afgestoft: spatlappen Functie boven vorm

Vroeger was de spatlap een populair accessoire. Tegenwoordig kom je de rubberen flap zelden tegen op nieuwe auto’s, met uitzondering van serieuze terreinbeulen.

Een spatlap kun je zien als een afdekplaat achter de wielkast die naast de auto ook voetgangers en medeweggebruikers beschermt tegen opspattend vuil en water. Zo'n spetterbeschermer is gemaakt van materiaal dat is opgewassen tegen rondvliegende rommel of contact met het wiel of wegdek, zoals rubber en hard plastic. Er zijn verschillende afmetingen: van een kleine, gestroomlijnde lip net onder de wielkast tot en met een rechthoekige lap die vlak boven de weg hangt. Spatlappen kunnen worden versierd met merknamen, logo's, reclame of decoratieve designs.

In de jaren '70 was het gebruik van spatlappen in ons land formeel gezien verplicht, die wet stond bekend als het 'spatlapbesluit'. Een spatlap kan een oplossing zijn voor regels die zeggen dat een bepaald percentage van het wiel bedekt moet zijn, maar veel auto's voldoen standaard al aan die eis. Vroeger waren spatschilden evengoed de normaalste zaak van de wereld. Brave C-segmenters zoals de Volvo 300-serie en Skoda Favorit werden er veelvuldig mee gezien. Dat spatlappen niet per se suf zijn, bewijzen de enorme exemplaren waarvan de rallysport dankbaar gebruikmaakt. Ook op heftige terreinauto's als de Land Rover Defender is het een veelgezien item, maar zelfs in de tuningscène zijn spatlappen geen onbekende. Uiteraard hoeven echte liefhebbers met meer bescheiden auto's niet rouwig te zijn, want ook voor hen zijn ze nog altijd verkrijgbaar. Informeer bij de merkdealer en grote kans dat die de 'officiële' merkflappers nog steeds levert. Bij een aantal merken, waaronder Jaguar, staan ze zelfs nog gewoon op de optielijst. Zo niet, dan biedt de online autogigant nog enig soelaas. Wij zijn benieuwd waarom jij wel, of juist geen spatlappen op je auto monteert!