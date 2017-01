Slideshow

Afgestoft: Renault Wind 'Twingo Superamerica'

Een nieuw jaar, een nieuwe weekendrubriek! In het kader hierboven lees je wat de bedoeling is van ‘afgestoft’. In de eerste editie is de Renault Wind aan de beurt!

Cabrio's in het allerkleinste segment zijn zeldzaam. Fiat probeert het met de deels open 500C en Smart levert een open versie van de ForTwo. In het verleden was er danzij de Smart Roadster, Ford StreetKa en Daihatsu Copen iets meer aanbod, maar over het algemeen wegen de ontwikkelingskosten van een open variant niet op tegen de geringe verkoopcijfers. Renault trok zich daar in 2010 niets van aan en kwam met een heuse roadster op basis van de Twingo: de Wind. Het merk maakte zich er niet gemakkelijk vanaf door eenvoudigweg de zaag in z'n populaire hatchback te zetten, maar voorzag de Wind van een geheel eigen koets.

Bovendien kreeg de strikte tweezitter een ingenieuze dakconstructie mee. Het op één punt 180 graden naar achteren schanierende dak doet denken aan dat van de Ferrari 575 SuperAmerica, met dit verschil dat de achterruit bij de Renault niet mee scharniert. Strikt genomen is het dus een targa, wat 'm alleen maar bijzonderder maakt.

In 2013 verdween de Renault Wind van de Nederlandse markt. De importeur wijdde dat aan de tegenvallende verkoopcijfers en haastte zich erbij te vermelden dat de auto elders wel gewoon leverbaar bleef. Dat was echter van korte duur: in 2014 was het wereldwijd over en uit voor Renaults vrolijkste aanbod. In totaal zijn er zo'n 13.000 exemplaren verkocht. Zou het dan toch terecht zijn dat het aanbod kleine cabrio's inmiddels tot bijna niets is gereduceerd?

Peilstok Afgestoft: Renault Wind. Dat de vrolijke open Fransman uit het collectieve geheugen verdwenen is... Vind ik erg jammer

Doet mij niet zoveel

Vind ik volkomen terecht Afgestoft: Renault Wind. Dat de vrolijke open Fransman uit het collectieve geheugen verdwenen is... Vind ik erg jammer 56,3%

Doet mij niet zoveel 12,5%

Vind ik volkomen terecht 31,3% Aantal stemmen 80