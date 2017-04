Slideshow

Afgestoft: Renault Espace F1 Gezinsauto met F1-motor

In 1994 bouwden Renault F1 en Matra een Espace om tot wat waarschijnlijk de sportiefste MPV ooit is. Dat was geen RS-versie, maar een buitenaards racemonster met een V10 en Formule 1-techniek!

Vanwege het tienjarige bestaan van de Espace en Renaults betrokkenheid in de Grand Prix, ontstond het idee voor de Renault Espace F1. Twee Franse heren speelden daarin een grote rol: ingenieur Philippe Guédon en voormalig F1-coureur Alain Prost. De V10 uit de Williams Formule 1-auto werd in de Espace tussen twee achterstoelen geplaatst. Met diezelfde motor versloeg Alain Prost in 1993 Ayrton Senna, om als eerste te kunnen finishen. Volgens Prost kwamen de besturing, remmen en stuurpositie grotendeels overeen met die van de reguliere Espace, maar op de achterklep, achterlichten, raamindeling en spiegels na was niets hetzelfde. De nieuwe carrosserie bestond uit lichtgewicht koolstofvezel met een aangepast Espace-frame. Aan de enorme spoiler inclusief oranje zwaailichten en kieuwen voor de luchtaanvoer zie je in één oogopslag dat het een serieuze snelheidsduivel is.

Fenomenale cijfers

Het originele 3,5-liter blok, 'RS5 V10' genaamd, kreeg er zelfs nog 100 pk bij met als eindresultaat een dikke 800 pk en 705 Nm. Voor het schakelwerk werd een zestraps semi-automatische versnellingsbak gebruikt. De lancering naar 100 km/h duurde slechts 2,8 seconden en het geweld hield pas op bij 312 km/h. Dankzij de Formule 1-techniek had de bizarre Espace bovendien een goede wegligging terwijl keramische remschijven voor een buitenaardse remkracht zorgden..

Tijden herleven

Vaders die droomden van een straatlegale versie hadden pech, het bleef bij een eenmalige concept-car. Gelukkig kon er wel met deze auto worden geracet in Gran Turismo 2 op de Playstation. De tijden van de Espace F1 herleven met de Zoe E-Sport, al gaat het nu om een compacte EV met Formula E-DNA. Wat vinden jullie anno 2017 van dit wonderlijke apparaat?

