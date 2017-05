Slideshow

Afgestoft: Renault 11 Turbo De voorvader

Renault heeft deze week de eerste informatie vrijgegeven over de gloednieuwe Mégane RS. Als we de bloedlijn van die auto nalopen terug naar de jaren 80, komen we uit bij de Renault 11 Turbo. Vandaag in 'Afgestoft'!

Renault heeft een naam hoog te houden met het Renault Sport-label. De huidige Mégane RS pakte als extra extreme 275 Trophy-R namelijk het ronderecord voor voorwielaangedreven auto's op de Nürburgring. Dat sneuvelde uiteindelijk wel toen Honda de Civic Type R erop losliet, maar het geeft een mooie indicatie van wat de mannen van Renault Sport in huis hebben.



Waar RS nu synoniem staat voor een snelle Renault, was dat in het verleden simpelweg 'Turbo'. Uiteraard denken we daarbij gelijk aan de legendarische 5 GT Turbo, maar het blok dat in de snelle Supercinq lag, werd ook in de grotere 9 en diens hatchbackbroer 11 gelepeld. Omdat de Mégane een hatchback is, richten we ons op de 11. De 1.397 cc was in de 11 goed voor een vermogen van 105 pk en een topsnelheid van 186 km/h. Na de grondige facelift van de 9 en 11 in 1986 werd het vermogen nog iets opgeschroefd naar 115 pk. Net zo veel als in de 5 GT Turbo. Overigens stamt de motor af van de 1.4 Turbo uit de legendarische 5 Turbo met middenmotor, in dat monster goed voor maar liefst 160 pk.



Zoals het een sportieve Renault betaamt, liet het uiterlijk van de 11 Turbo ook geen gras groeien over de sportieve aspiraties. Langs de zijkanten zorgden strepen, vergezeld door het woord Turbo, voor de nodige decoratie. Later kreeg de 11 meegespoten, sportievere bumpers. Verder stond de auto op 14-inch lichtmetaal, want dat was destijds groot genoeg voor een sportief uiterlijk. Een subtiele achterspoiler en het Turbo-embleem in de grille maakten het af. Een met leer bekleed stuurwiel, elektrisch bedienbare ramen en centrale deurvergrendeling hoorden verder bij de standaarduitrusting.



Het rallysucces dat Renault had met de 5 Turbo smaakte naar meer. Daarom werd ook de grotere 11 Turbo omgetoverd tot rallyauto. Onder andere Jean Ragnotti, die eerder al in de Renault 5 meereed, kreeg in 1986 de 185 pk sterke rallyversie van de 11 Turbo tot zijn beschikking. In het seizoen van 1987 wist de doorgewinterde Renault-coureur drie rally's te winnen met de auto.



Eind jaren 80 was de uiterste houdbaarheidsdatum van de 11 (en de 9) wel bereikt. De 19 nam het stokje over, waarvan de 137 pk sterke atmosferische 16v de topversie was. Pas bij de tweede generatie van de Mégane verscheen de eerste RS-versie, waarbij de turbo zijn rentree maakte.