Slideshow

Afgestoft: opgehoogd én vergeten Kunststof kakofonie

Op iedere straathoek staat anno 2017 op zijn minst een cross-over, maar die voorkeur voor een stoere uitstraling blijkt van alle tijden. In deze editie van Afgestoft schijnen we een licht op opgehoogde versies van reguliere modellen die je om begrijpelijke redenen waarschijnlijk niet meer helemaal helder op het netvlies hebt staan.

Een deel van de populariteit van de hedendaagse cross-over, veelal een van een reguliere B- of C-segmenter afgeleid model met een eigen koets, zit hem in de voor velen aantrekkelijke hoge zit. Daarnaast spreekt het veelal ruigere uiterlijk van deze modellen de koper aan, zo blijkt. Dat die voorliefde voor een offroad-achtige uitstraling van alle tijden is, blijkt als we de kalender aan aantal jaar terugzetten.

We hebben een reeks reguliere hatchbacks, stations en mpv's voor je afgestoft die zich als veel meer voordeden dan ze eigenlijk waren. Althans, dat leek vaak het voornemen van de ontwerpafdeling te zijn. In de praktijk resulteerde het in opgehoogde, gewoon voorwielaangedreven modellen die volgeplakt werden met zwarte kunststof wielkastrandjes en hooguit 1 of 2 centimeter hoger op hun poten werden gezet. Auto's die ook op technisch vlak klaar voor de modder werden gestoomd, laten we even buiten beschouwing. Anders zou deze lijst volstaan met voorbeelden als de Allroad-modellen van Audi, de Cross Country-modellen van Volvo en de Outback-versies van Subaru.

Citroën C3 X-TR

Een C3 is voor Jan en Alleman, de X-TR voor de échte avonturier die nergens voor terugdeinst. Citroën gaf de C3 X-TR niet alleen zwarte wielkastrandjes mee, ook de complete grille werd in het zwart uitgevoerd. Kende jij hem nog? We maken direct maar van de gelegenheid gebruik je te wijzen op het Zuid-Amerikaanse bestaan van de Citroën Aircross (foto 2 en 3), ogenschijnlijk de verboden vrucht van een C3 Picasso en een Suzuki Vitara uit de jaren negentig. Handen op elkaar.



Fiat Stilo Uproad

Krijgshaftiger dan een Stilo Uproad werd het in 2005 niet in de showrooms van Fiat. Zwarte opzetstukken en aluminium dakrails moesten de afwezigheid van vierwielaandrijving verbloemen. De auto werd zo sporadisch verkocht dat hij in onze rubriek In het Wild al eens een plekje heeft weten op te eisen.



Ford Focus X-Road

In 2009 schitterde de Focus X-Road tijdens de AutoRai, een door de Nederlandse importeur bedachte ruig aangeklede variant waarvan er slechts 300 beschikbaar kwamen. Een maand later werd de variant toch in andere landen leverbaar. We zien ze maar zelden.



Ford Fiesta Crossroad

Nóg zeldzamer dan de Focus X-Road is diens kleinere broer: de Fiesta Crossroad. Een MS bodykit, Crossroad-vloermatten, zilverkleurige spiegelkappen én kunststof panelen rondom. De Fiesta Crossroad, hij wilde zo graag.

Hyundai Getz Cross

Nog een creatie van een lokale importeur, ditmaal die van de Belgische Hyundai-importeur. De van nature al relatief frivole Getz werd overgoten met kunststof randjes, zilverkleurige dakrails én een chromen rand voor rond de grille. Hebben, die Cross! De Koreaan is op de redactievloer zó vergeten dat hij als de openingsfoto van dit artikel mag fungeren.



Peugeot Partner VTC

Ooit een Peugeot Partner voorbij zijn komen die weggereden lijkt te zijn uit een safaripark? Grote kans dat het een Parnter VTC betrof, een Partner met de bekende kunststof wielkastrandjes én gaaswerk voor de koplampunits.

Peugeot 207 SW Outdoor

Jaren na de lancering van de Partner VTC, schoof Peugeot de 207 SW Outdoor naar voren. Hippe dakdragers, kunststof bumperwerk én een met 2,8 centimeter vergrote bodemvrijheid: met de Peugeot 207 SW was geen drempel je te hoog.



Renault Scénic Conquest

Uiteraard kennen we de ruig aangeklede RX4 nog die Renault op basis van de oer-Scénic op de markt bracht. Scénic generatie twee werd op moddergebied niet overgeslagen. Waar de RX4 daadwerkelijk een vierwielaandrijver was, moest de Conquest het ondanks zijn avontuurlijke naam doen met wat meer bodemvrijheid en stoere opsmuk.



Rover Streetwise

Het spartelende Rover besloot twee jaar voordat het zijn laatste Europese adem uitblies zijn 25, in feite een grondig gefacelifte 200 die al sinds 1995 meedraaide, een hippe crossversie te geven. Hoewel het recept van deze Streetwise overeenkomt met dat van de rest van de deelnemers in deze lijst, weet deze Britse creatie er op positieve manier uit te springen. Britse charme, zullen we maar zeggen.

Seat Altea Freetrack

De Altea XL, de grotere Altea met sip de wereld inturende achterzijde, is ook als nagenoeg vergeten Freetrack op de markt gebracht. Tegenwoordig heeft Seat met de Altea een échte cross-over in het gamma. Een Altea Freetrack is zelden te zien op Nederlands asfalt, dus gelukkig hebben we de foto's nog.

Skoda Roomster Scout

Deze week schoof Skoda de Kodiaq Scout naar voren, een nieuwe ruig aangeklede variant van de verse cross-over. De Octavia's Scout kennen we uiteraard, maar wist je dat de van nature al olijke Roomster in 2006 ook met stoere bumpers én meer bodemvrijheid werd gepresenteerd?

Volkswagen CrossPolo

Van de huidige Polo heeft Volkswagen een CrossPolo-variant op de bestellijst, maar ook van de vierde generatie, de 9N, bestond een Crossversie. We maken van de gelegenheid gebruik om ook de CrossTouran te noemen, een versie die we voor het eerst in 2007 tegenkwamen.

Dat deze voorwielaangedreven nep-offroaders, of foproaders, ook anno 2017 nog bestaan, bewijzen auto's die ook tegenwoordig gewoon nieuw te koop zijn. Denk hierbij aan de Scoutline-modellen van Skoda, maar ook aan de Beetle Dune en CrossPolo van Volkswagen, de Adam en Karl Rocks van Opel, en misschien wel hét epitoom van het concept van Dacia: de Lodgy Stepway, een auto bij wie de uiterlijke opsmuk net wat minder harmonieus uit de verf komt als bij kleinere broer Sandero Stepway.

Een voorbeeld van huidige offroadversies van bestaande modellen, mét of zonder vierwielaandrijving:

Audi A4 Allroad

Audi A6 Allroad

Dacia Sandero Stepway

Dacia Dokker Stepway

Dacia Lodgy Stepway

Fiat 500L Trekking

Ladas Cross-modellen

Mercedes-Benz E AllTerrain

Opel Insignia CountryTourer

Opel Karl en Adam Rocks

Skoda's Scout- en Scoutline-modellen

Subaru's Outback

Subaru XV

Volkswagen CrossPolo

Volkswagen Passat Variant Alltrack

Volkswagen Golf Variant Alltrack

Volkswagen Beetle Dune

Volvo V40 Cross Country

Volvo S60 Cross Country

Volvo V60 Cross Country

Volvo V90 Cross Country