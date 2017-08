Slideshow

Afgestoft: Mercedes-Benz R 63 AMG MPV, SUV én supercar

De Mercedes Benz R-klasse was in al z’n verschijningsvormen een zeer opmerkelijke auto die tot op de dag van vandaag feitelijk geen concurrenten kent. Als R 63 AMG gaat het model nog een stap verder en de term ‘bizar’ is er zonder twijfel op van toepassing.

De R-klasse wordt vaak omschreven als een kruising tussen een SUV en een MPV, waarbij het SUV-element vooral in de enorme wielkasten met dito wielen zit. Voor de rest is de 'R' vooral een superluxe reisauto waarmee bovengemiddeld veel mensen in alle rust enorme afstanden kunnen afleggen. Omdat het een Mercedes-Benz is en de Duitsers hem veel hoger positioneerden dan iedere andere MPV op de markt, kreeg de auto een aantal opmerkelijke motoren mee. Dat beperkt zich niet tot de hier ten tonele gevoerde AMG-versie, ook de veel minder zeldzame 500-variant is noemenswaardig. Of ken jij nog een MPV met een V8 onder de kap?

Alsof dat nog niet genoeg was, kwam iemand bij Mercedes-Benz op een goede dag tot het wonderlijke besluit om de monsterachtige 63 AMG-aandrijflijn, bekend van verschillende andere modellen, in de ruimtereus te monteren. Het levert een 'bus' op met een 6,2-liter V8 die 510 pk en 630 Nm genereert. Ondanks z'n 2.375 kg knalt een R 63 daarmee in 5,1 seconden van 0 naar 100 en er moet een begrenzer aan te pas komen om bij 250 km/h duidelijk te maken dat het zo wel mooi is geweest.

Ook het prijskaartje en het verbruik zijn overigens buitenaards: Mercedes-Benz gaf zelf (!) een gemiddeld verbruik op van 1 op 6,1 en voor de extra ruime lange variant diende je in 2006 €144.300 neer te tellen. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de R 63 het maar enkele jaren volhield en altijd erg zeldzaam is gebleven. Precieze aantallen zijn lastig te achterhalen, maar er wordt gefluisterd dat het totaal aantal geproduceerde exemplaren ruim onder de 1.000 ligt.