Afgestoft: 'Louvres' voor de achterruit Van Mustang tot Manta

In de jaren 80 was er bijna geen Ascona die ze niet had: ‘louvres’ voor de achterruit. Sportief, praktisch, of toch gewoon erg lelijk?

Even een disclaimer vooraf: ja, we hebben de gloednieuwe rubriek 'afgestoft' iets aangepast. Behalve vergeten modellen, zoals de Renault Wind van vorige week, passeren ook autogerelateerde trends nu de revue. Een zeer opvallende trend is die waar we deze week mee beginnen. Welk automerk als eerste met 'louvres' voor de achterruit kwam, is lastig met zekerheid vast te stellen. Wel lijkt duidelijk dat de oorsprong in de Verenigde Staten ligt, waar muscle-cars als de Challenger, de Camaro en vooral de Mustang Mach 1 regelmatig met het opmerkelijke accessoire ten tonele verschenen. Hoewel er mensen zijn die het gebruik van het stuk plastic een aerodynamisch voordeel durven te noemen, gaat het bij deze lamellen toch vooral om de optische kant van de zaak.

Toch boden de 'louvres' één belangrijk voordeel: ze wisten zonlicht en warmte voor een belangrijk deel buiten te houden. Of dat de reden is dat ze in de jaren 80 een vast onderdeel van het straatbeeld werden, weten we niet. Feit is dat auto's als de Opel Manta en Ascona, de Ford Capri, de Citroën CX en tientallen andere modellen veelvuldig met dit accessoire gespot konden worden.

In de vroege jaren 90 stierven de lamellen in hoog tempo uit en tegenwoordig zijn ze hooguit nog te vinden op klassiekers, als tijdconform accessoire. Toch blijkt, na een korte zoektocht op eBay, dat het in Amerika mogelijk is om 'louvers' te bestellen voor de laatste generatie Ford Mustang (foto 12). Ook voor andere moderne sportievelingen is het stuk kunstof verkrijgbaar, terwijl Toyota in 2014 tijdens de SEMA-beurs een Scion FR-S met lamellen presenteerde (Foto 8 en 9). Wil de mensheid stiekem terug naar de tijd van dit DeLorean DMC12-achtige designgrapje, of kan de trend maar beter voorgoed wegblijven?

Foto's: eBay, UKSaab, Car-from-uk.com, ThirdGen.org