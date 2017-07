Slideshow

Afgestoft: Lancia Zagato Hyena Rallykanon reïncarneert als roofdier

Designhuis Zagato drukt zijn stempel op talloze auto’s, van de Alfa Romeo SZ tot de Spyker C12 Zagato. Er is echter nog een creatie van het bedrijf met een apart Nederlands tintje: de Lancia Zagato Hyena.

Dat de Lancia Zagato Hyena een opvallende verschijning is, daar is iedereen het over eens. Al mag dat geen verrassing zijn, want het Italiaanse Carrozzeria Zagato staat bekend om zijn extravagante kunstwerken. De carrosseriebouwer baseert z'n bizarre koetswerken meestal op bestaande modellen. Een typerend onderdeel van hun designstijl is de Double Bubble, de twee druppelvormige bobbels op het dak.

Tegenwerking

De Nederlandse voormalige Lancia-importeur Paul Koot kwam met het idee om een coupé te creëren op basis van de Lancia Delta HF Integrale Evoluzione. Daarvoor klopte hij aan bij Zagato, vervolgens tekende designer Marco Pedracini de sportcoupé. In 1992 werd de Lancia op de autoshow in Brussel voorgesteld aan het publiek. Aanvankelijk was het de bedoeling om 500 exemplaren te bouwen, maar uiteindelijk werden er slechts 24 in elkaar geschroefd. Dat had te maken met het ingewikkelde productieproces. Koot kocht kant-en-klare donorauto's in, die vervolgens in Nederland werden gestript en daarna op transport naar Milaan gingen. In Italië werd de nieuwe koets in elkaar gezet en geassembleerd. Tegenwerking vanuit Fiat en een hoge aanschafprijs, werkten ook niet bepaald in zijn voordeel.

Integrale

Dankzij het gebruik van onder andere aluminium en koolstofvezel bleef het gewicht van de Hyena beperkt tot slechts 1.148 kilo - de Delta woog zo'n 1.300 kg. Zo werden grote delen van het interieur en dashboard van koolstofvezel gemaakt. Onder de kap treffen we een 250 pk en 300 Nm sterke viercilinder turbomotor aan. De auto snelt in 5,4 seconden naar de 100 km/h en het versnellen houdt pas op bij 230 km/h. Ook het beproefde Integrale-vierwiel- aandrijvingsysteem van Lancia is natuurlijk aanwezig. Schakelen gebeurt met een handgeschakelde vijfbak. Ondergetekende vindt de Hyena erg stoer, maar wij zijn vooral benieuwd wat jullie van de Lancia Zagato Hyena vinden!