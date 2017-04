Slideshow

Afgestoft: koplampwissers Veiligheid boven alles

Je hebt ze vast weleens gezien: koplampwissers op een oude Volvo of Mercedes. Inmiddels zijn ze allemaal vervangen door hogedruksproeiers, maar laten we die eigenwijze wissers vooral niet vergeten!

Uit veiligheidsoogpunt onderzochten autofabrikanten in de jaren zestig reinigingsoplossingen voor koplampen. Vuilopbouw op de lamplens beperkt immers het zicht. Bij een aantal Chevrolet-modellen van modeljaar 1969 werden voor het eerst wissers op de koplampen geschroefd. Zweedse merken, die veiligheid ook toen al hoog in het vaandel hadden staan, volgden snel. Saab monteerde in 1970 elektronische koplampwissers die door een enkele motor werden aangestuurd. Later kreeg elke wisser een eigen motortje.

Ronde koplampen

In de loop der jaren wisselde de wisser van plaats. In de beginperiode lag de voorkeur bij de zijde aan de grille en de bovenkant, maar uiteindelijk werd het de onderkant. Bij vierkante lampen was dat eenvoudig te realiseren, maar de in de jaren '80 populaire dubbele ronde exemplaren vormden een serieuze uitdaging. BMW kreeg het toch voor elkaar, en voorzag iedere kijker van bijvoorbeeld de E30-3-serie - indien de klant ervoor betaalde - van een eigen wissertje. Die truc paste Rolls-Royce toe bij de Camargue (foto 7), maar in plaats van een rubberen wisser monteerden de Britten een heus borsteltje. Ongetwijfeld erg handig tijdens een sneeuwbui. Aan de andere kant van het automobiele spectrum, bij Lada, is eveneens iets bijzonders aan de hand op koplampwisser-gebied. Bij de 2104, 2105 en 2107 zaten de 'poetsers' in West-Europa in het standaard pakket, maar vanwege het risico op kortsluiting werden ze door de dealer gedemonteerd.

Koplampsproeiers

Het merk dat echter vermoedelijk het bekendst is geworden met koplampwissers, is Volvo. De Zweden omarmden het systeem van harte en monteerden de wissertjes tot 2004 op vrijwel alle modellen. In dat jaar werden de S60 en de V70 gefacelift en werd het wissertje ook hier verdrongen door de hogedruksproeier. Zo'n reinigingsinstallatie is goedkoper, gestroomlijnder en minder ontsierend dan de eigenwijze wissertjes en is op een groot aantal auto's te vinden. Veelal zijn die exemplaren voorzien van xenon, want bij die verlichtingssoort is de sproeier zelfs verplicht. Hoe kijken jullie anno 2017 terug op de koplampwissers?