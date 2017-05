Slideshow

Afgestoft: Irmscher Opel Senator 4.0 Onbekende grote broer

Boven aan de exclusiviteitsladder van Opel domineerde vanaf eind jaren tachtig de Senator B, een statige sedan met een scherpe focus op verwennerij, elektrische snufjes en zijdezachte zescilinders. Minder bekend is deze buitenissige variant die Opel door huistuner Irmscher liet bouwen: de Senator 4.0.

Als we het onderwerp beresterke grote Opels uit het verleden aansnijden, is de Lotus Omega de meest voor de hand liggende legende om over te praten. De dankzij een van twee turbo's voorziene 3,6-liter zescilinder 382 pk sterke Omega was jarenlang de snelste sedan ter wereld. Minder bekend is de krachtigste versie van diens grotere broer: de Senator. Opel trok de stoute schoenen aan en gaf de Opel-adepten van Irmscher de opdracht een machtige variant te ontwikkelen. En zo geschiedde.

Wie bij Opel aanklopte voor een Senator werd in alle gevallen getrakteerd op een zes-in-lijn. Door de jaren heen werd de Senator B geleverd met een 2,5, 2,6 of zelfs 3,0 liter groot exemplaar, waarvan de laatste variant het als 24-klepper tot 204 pk schopte. Ruim afdoende, maar zowel Opel als Irmscher zag ruimte voor meer. De grote Opel met zijn autoritaire naam werd voorzien van een 4.0-litervariant van de bekende zescilinder. Het speciaal voor deze Senator opgepepte blok stuurde 272 pk en 395 Nm naar de achterwielen. Irmscher ging er prat op dat deze 4.0 het hoogste koppel had van alle atmosferische 'vierliters' ter wereld. Wie stevig kon poken in de handgeschakelde versie, moest in 5,8 tellen een snelheid van 100 km/h kunnen halen. Toch de automaat besteld? Dan had je meer geduld nodig: 7,9 tellen. De topsnelheid moest rond de 250 km/h liggen.

Op optisch vlak onderscheidde de Irmscher Senator 4.0 zich van zijn gebruikelijker broeders door zijn subtiele bumperpakket en grotere, hoekige uitlaatstukken.

De Senator 4.0 kon zich op papier meten met rivalen als de Alpina B11 (5-serie), de Audi V8 en de XJR 4.0 van Jaguar. In totaal zouden er slechts 320 exemplaren zijn gebouwd.