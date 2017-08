Afgestoft: Honda Accord Aerodeck

Slideshow

De Honda Accord Aerodeck is waarschijnlijk één van de opmerkelijkste auto’s uit de geschiedenis van de middenklasser. Driedeurs shooting brakes met klapkoplampen waren destijds sowieso uiterst zeldzaam.

De Accord Aerodeck was een opvallende variant van de derde generatie van de Honda Accord, die tussen 1986 en 1989 wereldwijd te koop was. Bij een snelle blik kon je de Aerodeck wellicht nog aanzien voor een Civic uit die tijd, maar een nadere inspectie leert dat de auto aan alle kanten een stuk groter is dan z'n populaire broertje. Z'n lengte wordt geaccentueerd door het extra zijruitje; de bovenkant van de achterklep bestaat eveneens uit glas. Het scharnierpunt bevindt zich daardoor ver naar voren.

Ook met de neus is iets opmerkelijks aan de hand. De klapkoplampen geven de Aerodeck een nadrukkelijk sportief aanzien en onderscheiden hem duidelijk van de sedan- en hatchbackversies van Honda's D-segmenter. Althans, in Europa. Elders op de wereld, waaronder ook in Japan en de VS, kreeg ook de vierdeurs Accord deze neus. Voor de Amerikanen was het een troostprijs, want de markante Aerodeck ging aan die markt voorbij.

De naam 'Aerodeck' bleef overigens niet voorbehouden aan deze auto en kwam later terug op reguliere stationwagenversies van de Accord en Civic. De shooting-brake-Accord bleef een unieke verschijning in z'n segment en heeft tot op heden eigenlijk geen soortgenoten.

