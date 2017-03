Slideshow

Afgestoft: Ford Probe (1993) Amerikaan met Japanse genen

Begin jaren 90 verschenen verschillende betaalbare sportcoupés ten tonele. Zo kwam Volkswagen met de Corrado en Opel met de Calibra. Ford kwam in 1993 op de proppen met de tweede generatie van de Probe, die vooral op de Amerikaanse markt was gericht.

Al in de jaren 80 domineerden de Japanners de markt voor coupés, met onder andere de Toyota Celica en de Mitsubishi Eclipse, die in de jaren 90 opvolgers kregen. Volkswagen en Opel openden als eersten de aanval en Ford kon natuurlijk niet achterblijven. Ford nam niet de moeite om een auto speciaal voor de Europese markt te fabriceren. In plaats daarvan werd de Amerikaanse Probe naar ons continent verscheept. De eerste generatie Probe maakte de oversteek niet, maar de tweede lichting werd wel bij ons verkocht, met een 116 pk sterke viercilinder of een 162 pk sterke V6. Voordat de coupé op de markt kwam, had Ford het idee om de Mustang te vervangen door de Probe. Dat feest ging niet door, aangezien de Probe vanwege voorwielaandrijving en het ontbreken van (voor Amerikaanse begrippen) grote motoren de harten van Mustang-fans niet wist te veroveren.

De Probe kwam voort uit een samenwerkingsverband tussen Ford en Mazda, ook wel AutoAlliance International genoemd. Uit dezelfde kraamkamer kwam de Mazda MX-6, die net als de Probe op Mazda's GE-platform stond. In Japan werd de Probe als Ford verkocht via Ford- en Mazda-dealers. De Probe werd hier niet veel verkocht en hij is in Nederland met nog 118 overgebleven auto's heel zeldzaam. In '97 viel het doek voor de sportieve Yank die werd opgevolgd door de Cougar. Wat vinden jullie van de Probe?

