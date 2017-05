Slideshow

Afgestoft: driespaaks wielen Snel vervlogen trend

Als er één trend is die zich goed leent voor deze rubriek, dan is het wel die van de driespaaks wielen. Ooit modern of zelfs futuristisch, nu volledig uit de mode. Of… mogen ze van jou terugkeren?

Wie aan driespaaks wielen denkt, denkt vermoedelijk meteen aan Saab. Het Zweedse merk omarmde het bijzondere lichtmetaal volledig en bood tussen de oer-900 en de voorlaatste 9-5 voor vrijwel ieder type een variant op dit thema aan. Ook de Dodge Viper is typisch zo'n auto die meteen in combinatie met driespaaks wielen op je netvlies verschijnt. Logisch: de oer-Viper werd gepresenteerd op zulke 'hoepels'. Bij de dichte GTS kwam Dodge overigens alweer terug op dit besluit en even later kreeg ook de open variant 'gewoon' vijfspaaks wielen mee.

De twee genoemde auto's zijn echter lang niet de enige auto's die met het markante lichtmetaal werden afgeleverd. De eigenwijze wielsoort, die door het beperkte aantal spaken ook in rijdende toestand in het oog springt, werd in de jaren 80 en 90 door allerhande fabrikanten uit alle delen van de wereld toegepast. Kijk de foto's er maar op na: van de Toyota MR2 tot de eerste Range Rover en van de Smart Crossblade tot de Ford Mustang, ze stonden allemaal op driespaaks wielen. Mazda pakte het concept op geheel eigen wijze aan, en gaf de eerste RX-7 wielen met de vorm van een Wankel-rotor mee (foto 8). Zelfs de enige cross-over tussen een coupé, een sedan, een terreinwagen én een cabriolet die we kennen, de Suzuki X-90, werd in sommige gevallen met in totaal slechts twaalf spaken geleverd.

Behalve autofabrikanten waren het vooral ook tuners die het driespaaks wiel omarmden. In de jaren '90 was daardoor nagenoeg iedere populaire hatchback weleens met dit soort lichtmetaal te zien. Een meer sportieve, duurdere variant is die van Advan, die in met name de 'JDM'-achtige tuningscène vaak te zien is.

Zo snel als de trend opkwam, ging hij ook weer voorbij. In de jaren die volgden zijn wielen alleen maar groter en opvallender geworden, maar exemplaren met drie spaken komen we niet tot nauwelijks meer tegen. Is dat jammer, of moeten we er blij mee zijn?