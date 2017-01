Slideshow

Afgestoft: Chrysler Neon Tussen wal en schip

Halverwege de jaren 90 deed Chrysler weer eens een poging om met een alternatief voor compacte Japanse en Europese auto’s te komen. De eerste Neon werd ook in ons land aangeboden en is inmiddels nagenoeg uit het straatbeeld verdwenen.

Vergis je niet tussen de eerste en de tweede Neon. De tweede serie is iets behoudender dan het eerste model en veroont zich sporadisch nog op de Nederlandse wegen. Dat geldt zeker niet voor het in 1994 geïntroduceerde, eerste model. Die auto werd in de Verenigde Staten verkocht onder de merknamen Dodge en Plymouth en was er behalve als sedan ook als coupé. In Nederland moesten we het met de vierdeursversie doen, die de merknaam Chrysler kreeg.

De Neon was destijds zeker niet de eerste compacte auto waarmee Chrysler probeerde voet aan de grond te krijgen in Europa. Eerder was er bijvoorbeeld de GTS, een op de Dodge Lancer gebaseerde liftback. De Neon deed die auto echter direct vergeten en katapulteerde Chrysler met z'n ronde vormgeving in één klap midden in de jaren 90. Op de auto was werkelijk geen rechte lijn te ontdekken. De ronde koplampen vielen daarbij in het bijzonder op, maar ook de stijlloze portierruiten zijn een kenmerk om te onthouden. Ze doen denken aan die van de Subaru Impreza uit die tijd. Net als die Japanner liet de Neon zich maar moeilijk in een hokje plaatsen. De compacte middenklasse werd destijds - net als nu - vooral bevolkt door hatchbacks, een carrosserievariant die Chrysler niet bood. Toch deden de Amerikanen wel degelijk enige moeite voor ons werelddeel: er kwam een handbak, er kwam een 1,8-liter basismotor én een rechtsgestuurde versie voor het Verenigd Koninkrijk.

Rijden deed de Neon prima, vonden we. Wel liet hij op het gebied van afwerking wat steken vallen, wat extra opviel doordat we hem niet het predicaat 'goedkoop' konden geven. Dat veranderde toen Chrysler de tweede Neon introduceerde, die als een ware kiloknaller veel auto voor weinig geld bood. Toch zijn beide auto's nooit het succes geweest waarop Chrysler had gehoopt. Na de laatste Neon deed het concern nog een poging met de Dodge Caliber, maar vanaf 2010 verdwenen de auto's van het merk – nog eventjes voorzien van Lancia-logo's – stilletjes uit de Europese showrooms. En de Neon? Die bestaat nog steeds, als Fiat Tipo met een Dodge-grille...

Peilstok De Chrysler Neon werd in Europa nooit goed begrepen. Dat is wat mij betreft... volkomen terecht.

