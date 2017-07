Slideshow

Afgestoft: Cadillac BLS Europese 'Amerikaan'

De Cadillac BLS kwam in 2005 op de markt, maar toch durven we hem nu al onder de noemer ‘vergeten’ te scharen. Ondanks z’n oer-Amerikaanse merknaam werd de compacte Cadillac met het oog op de Europese markt ontworpen. Sterker nog: de auto heeft de ‘States’ nooit gezien!

De BLS kwam op de markt als belangrijkste onderdeel van Cadillacs verwoede pogingen om in Europa een groter marktaandeel te krijgen. Als speciaal voor dit continent ontwikkeld model bracht de auto daarvoor op papier de juiste eigenschappen mee. De BLS, die net als bijvoorbeeld de BMW 3-serie opereerde in het hogere deel van de middenklasse, was om te beginnen compact. Ook liet Cadillac zich meevoeren door de wensen van de Europeaan door een dieselmotor, handgeschakelde versnellingsbakken en - jawel - een stationwagenvariant aan te bieden.

In de praktijk slaagde het merk er echter niet in om serieuze aantallen af te zetten. Wellicht komt dat doordat de BLS wel érg duidelijk was gebaseerd op (destijds) concerngenoot Saab 9-3, een model dat in 2005 al drie jaar bestond en toen nog een lange weg te gaan had. Een eenvoudige rebadge was de ombouw naar Cadillac niet, maar in de verhoudingen van zowel de sedan als de 'Wagon' zijn de Zweedse genen duidelijk terug te zien. Ook het interieur kent talloze Saab-elementen, niet in de laatste plaats het stuurwiel. Toch was de BLS dankzij z'n verticale lichtunits en strakke lijnen duidelijk een Cadillac en paste de auto prima bij z'n grotere broers CTS en SRX.

Tijd voor de grote vraag: is het falen van de BLS terecht, of verdient de auto wat jou betreft beter?