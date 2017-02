Slideshow

Afgestoft: 'breitbau-tuning' Testarossa-look voor iedereen!

Tuningtrends zijn een dankbaar onderwerp voor deze rubriek, omdat ze door hun uitgesprokenheid vaak nogal snel uit de mode raken. Het meest extreme voorbeeld dient zich vandaag aan: de ‘Testarossa-look’ uit de jaren 80!

Niet alleen de Testarossa, maar ook de kleinere 348 kreeg in de jaren 80 breed uitwaaierende achterschermen met zeer opvallende 'roosters' in de flanken. Het inspireerde de Duitse tuningbranche tot het uitbrengen van gigantische 'breitbau-kits' voor een breed scala aan auto's. Rieger richtte zich daarbij op de gewone man met een Kadett, Golf, Scirocco of BMW 3-serie, terwijl König auto's uit het hogere segment van kilo's plastic voorzag. Mercedessen uit de SEC-serie bleken een zeer geschikte basis, maar stijlvolle verschijningen als de BMW 7-serie (foto 19 en 20) en Jaguar XJS (foto 3 en 4) konden evenmin ontsnappen aan de plastische chirurgie van de Duitse 'veredelaars'.

Dat niets te gek was in deze periode, blijkt wel uit de gigantische hoeveelheid foto's die we in de krochten van het internet vonden. Een verbreding van tientallen centimeters was voor de heren tuners niet genoeg, dus kregen de flanken allerlei 'vouwen' en indrukwekkende luchtinlaten. Natuurlijk moesten ook de voor- en achterbumper eraan geloven, dit om in zowel visueel als fysiek opzicht aan te sluiten bij de uiterst imponerende flanken. Om het feest compleet te maken werd er in veel gevallen ook een stevige greep gedaan in de bak met booskijkers, motorkapverlengers, achtervleugels en stickers, bij de Volkswagen-producten regelmatig aangevuld met koplampunits van een ander model. Het resultaat was een auto die oogde alsof de achterbank had plaatsgemaakt voor minimaal een V8. Dat de widebodykit dankzij z'n gewicht en formaat eerder zorgde voor afgenomen prestaties, doet niet ter zake. Het gaat tenslotte om de looks!

Neem gerust de tijd om de 26 bijgevoegde foto's op je te laten inwerken. Zoals elke week luidt de vraag namelijk: wat vinden wij hier anno 2017 van?