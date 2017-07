Slideshow

Afgestoft: booskijkers Aan de kant!

De tuningwereld is een bijna eindeloze bron van onderwerpen voor deze rubriek, want wat tien jaar geleden een fraaie manier was om je auto op te leuken, is nu waarschijnlijk vreselijk fout. Geldt dat ook voor booskijkers?

Booskijkers, motorkapverlengers of – jawel – koplampspoilers: het zijn allemaal termen voor attributen die het bovenste deel van de koplamp afdekken om een auto een stoerdere uitstraling te geven. Dat is op zichzelf al een opmerkelijk gegeven, want om een auto boos te laten kijken, moet je eerst erkennen dat het front van je vierwieler een gezicht heeft. Kennelijk is dat voor autoliefhebbers niet moeilijk voor te stellen en er zijn weinig producten die deze ietwat maffe fantasie zó duidelijk erkennen en faciliteren als auto's.

De booskijkertrend begon in de jaren 80. Bij met name Volkswagens en BMW's was het mogelijk om de gehele bovenzijde van de grille af te dekken, waardoor zo'n E30 3-serie of Golf II in ieder geval wat breder en lager oogde. Later, toen de koplampen niet langer in de grille werden ingebakken, kregen de booskijkers een andere vorm. In de meeste gevallen ging het simpelweg om twee stukken kunststof die de bovenzijde van de koplamp op zo'n manier afdekten dat er een fronsende blik ontstond. Daarnaast had je het fenomeen motorkapverlenger: die werd natuurlijk niet op de koplamp gemonteerd, maar aan de motorkap. Wie het goed deed, laste het vast om het geheel daarna netjes over te spuiten. Daarmee was de opvallende naad tussen beide delen verleden tijd en bleef alleen de moeilijke bereikbaarheid van de motorkapontgrendeling over als nadeel. Nou ja, plus de lichtopbrengst ...

Tegenwoordig zien we nog maar zelden een auto met booskijkers, al zijn de attributen ook voor veel moderne auto's verkrijgbaar. Is de ingezakte populariteit goed nieuws voor de autowereld of kan zo'n boze blik stiekem best leuk zijn? Over smaak valt niet te twisten.