Afgestoft: autotelefoon Bellen door de jaren heen

Handsfree telefoneren met smartphones is vanzelfsprekend, maar vroeger kon je alleen bellen met een dure af-fabriek autotelefoon. Mercedes-Benz en BMW monteerden die in de jaren ‘70, ’80 en ‘90 in hun topmodellen.

In 1946 werd de eerste autotelefoon geïntroduceerd maar dat was eigenlijk een veredelde radiozender/-ontvanger. Verbindingen gingen via een bemande centrale. Vroege autotelefoons, zoals de Motorola TLD-1100 uit 1964, namen veel ruimte in beslag; de zendontvangers kregen een plaats in de kofferbak en een bedieningskast, hoorn en toetsen werden aan het dashboard bevestigd. De grote hoeveelheid benodigde stroom werd door een accu geleverd. Zo kon bijvoorbeeld een Amerikaanse DeSoto met een autotelefoon worden uitgerust.

20.000 gulden

Voordat er in de jaren '80 jaren drie autotelefoonnetwerken kwamen, werd in Nederland met de mobilofoon in de auto gecommuniceerd. Daarna bereikte de af-fabriek autotelefoon zijn hoogtepunt, de logge eerste mobiele telefoonunits, zoals de Telecar van AEG, raakten daardoor op de achtergrond. Eén van de eerste automerken die in de topklasse af fabriek telefoonsets aanbod, was Mercedes. Wilde je in je S-klasse uit 1972 een autotelefoon hebben, dan moest je zo'n 20.000 gulden (€ 9.075) betalen, handig voor zakenmensen die door een chauffeur werden gereden. Vervolgens kwamen meer fabrikanten met deze optie, waaronder BMW, Citroën, Audi, Renault en Lexus. De optie bleef dan ook niet beperkt tot de absolute topklasse, maar zakte af naar de segmenten daaronder. Zo was de BMW 5-serie in 1988 aan de beurt en de 3-serie in 1991. Het Beierse merk hield het tot het allerlaatst bij een 'hoorn' met een toetsenbord in de middenarmsteun, terwijl onder meer Volvo de toetsen op het dashboard monteerde.

Dubbele simkaart

De ontwikkeling van de autotelefoon kwam en ging bij de gratie van de mobiele 'zaktelefoon'. In de jaren '90 was die sterk in opkomst. Dit remde wellicht de groei van het ingebouwde communicatiemiddel, maar toch bleef dat apparaat nog lang bestaan. Een handige manier om zo'n mobieltje met de auto te verbinden, was er immers nog niet. Dankzij dubbele simkaarten was het in ieder geval mogelijk om het nummer van de mobiele telefoon ook in de autotelefoon te gebruiken, maar dat kan natuurlijk niet tippen aan het inmiddels vaak zeer gebruiksvriendelijke verbinden met bluetooth. De smartphone heeft echter zelfs daar niet genoeg aan, en vraagt om totale integratie middels Apple Carplay en Android Auto.