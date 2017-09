Slideshow

Afgestoft : AC Propulsion Tzero Het prille begin van Tesla

Bij ‘Tesla’ denk je misschien meteen aan een Model S, Model X of Model 3, maar het begon allemaal met de Roadster. En deze AC Propulsion Tzero stond weer aan de basis van die auto.

1. Build sports car.

2. Use that money to build an affordable car.

3. Use that money to build an even more affordable car.

4. Don't tell anyone.

Dit is, in het kort, Tesla's originele 'Masterplan'. Inmiddels is er een tweede deel van dat plan en weet iedereen welke auto's er bij de stappen horen. Tesla begon met de Roadster (stap 1), kwam toen met de veel volwassener Model S en SUV model X (stap 2) en is momenteel bezig met de het afleveren van de eerste serie van de goedkopere Model 3 (stap 3), de auto die voor indrukwekkende verkoopcijfers moet zorgen.

Dat was voor de Roadster niet weggelegd, want de open sportauto was daarvoor gewoonweg te onpraktisch en sportief. Toch is de tweezitter een belangrijk onderdeel van de historie van de elektrische auto, want met een actieradius van zo'n 350 km bleek de auto in ieder geval in één opzicht goed dagelijks bruikbaar. Ook de acceleratiesnelheid was, met een 0-100-tijd van zo'n 4 seconden, buitengewoon indrukwekkend, zeker in 2009.

Lithium-ion

Die cijfers dankt de Roadster aan een destijds erg innovatieve aandrijflijn, waarbij de tot dan toe nimmer in een productiemodel toegepaste Lithium-Ion-accu's werden gebruikt. Toch is de op de Lotus Elise gebaseerde Tesla niet helemaal de eerste auto met de moderne batterijen, want die eer gaat naar de AC Propulsion Tzero. AC Propulsion, een bedrijf dat zich specialiseert in elektrische aandrijflijnen, wilde in 1997 graag laten zien wat er allemaal mogelijk was op elektrisch gebied. Daarvoor presenteerde het aanvankelijk een Tzero met een conservatieve loodaccu's, die evengoed voor een 0-100-tijd van ongeveer 4 seconden en een actieradius van maximaal 160 km zorgden.

Martin Eberhard, de mede-oprichter van Tesla, was onder de indruk van de Tzero, maar vond toch dat het beter kon. Hij verving in 2003 de 28 reguliere accu's in de tweezitter door een lithium-ion-accupakket en toonde daarmee de superioriteit van die techniek feilloos aan. De auto van AC Propulsion werd niet alleen fors lichter, maar kreeg tegelijkertijd een actieradius van maar liefst 300 mijl, ofwel 480 kilometer.

Productie

Eberhard probeerde AC Propulsion er daarna van te overtuigen de Tzero, die tot dan toe een concept-car was, in productie te nemen. Zover is het nooit gekomen en uiteindelijk zijn er niet meer dan drie Tzero's gebouwd. Toch speelt de auto een significante rol, want de Tzero was één van de aanleidingen voor Eberhard en Marc Tarpenning om in 2003 Tesla Motors op te richten en een poging te doen de elektrische auto groot te maken. De auto van AC Propulsion is naar verluidt zelfs ingezet om investeerders over de streep te trekken én leende z'n basisconcept aan de Roadster, al wijkt het productiemodel van Tesla wel sterk af van de uit de jaren '90 stammende concept-car. Tesla wist zo'n 2.500 Roadsters te verkopen, wat kennelijk genoeg middelen genereerde voor stap twee van het grote plan.