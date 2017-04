Slideshow

Aeromobil toont nieuwe generatie 'vliegauto' 'Nog dit jaar te koop'

Aeromobil heeft twee afbeeldingen op zijn sites geplaatst waarop, naar eigen zeggen, een compleet nieuwe generatie van zijn vliegende auto is te zien. Spoedig wordt de daadwerkelijke creatie gepresenteerd.

Het is 2015 als het in Slowakije gevestigde Aeromobil belooft binnen twee jaar een vliegende auto op de markt te brengen. Daarmee heeft Aeromobil nog een ruime acht maanden te tijd om zijn ambitieuze project productierijp te maken. Over een ruime week moet de kant-en-klare Flying Car van Aeromobil van dichtbij te zien zijn tijdens Top Marques, een exclusief auto-evenement in Monaco.

Aeromobil zegt honderden verbeteringen te hebben doorgevoerd ten opzichte van het prototype dat in 2015 in het luchtruim werd gehangen, en het vervolgens ook weer gauw liet voor wat het was. De koets die deze 'laatste versie' draagt, wijkt behoorlijk af van wat we tot op heden van Aeromobil hebben gezien.

Over een ruime week hebben we alle details over de door hybridekracht aangedreven creatie. Aeromobil durft nogmaals te benadrukken dat de orderboeken zich dit jaar toch echt openen.