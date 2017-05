Slideshow

Achtergrond: waar moet je op letten bij import? Er is niets mis met importauto, maar wees wel alert

Importauto’s. Is daar iets mis mee? Nee, in principe niet. Maar er wordt helaas ook heel wat gesjoemeld met kilometerstanden en schadebakken. Kortom, wees extra alert bij het kopen van een geïmporteerde auto, net zoals je dat bij elke andere occasion ook moet zijn. We hebben een paar aandachtspunten voor je.

Klopt die tellerstand wel?

In Nederland hebben we een vrij betrouwbaar registratiesysteem van de kilometerstanden in de vorm van de NAP (Nationale Auto Pas). Oké, honderd procent waterdicht is dat niet; nog altijd zou iemand de tellerstand vlak voor het bezoek aan de garage kunnen laten aanpassen. En een NAP bij een auto die bijvoorbeeld tien jaar geleden is geïmporteerd, zegt ook niet alles, aangezien de registratie pas is gestart vanaf het moment dat de auto door de RDW werd ingeschreven in ons kentekenbestand met de op dat moment afgelezen tellerstand. Kortom, volledige zekerheid heb je nooit. In België bestaat trouwens de Carpass, ook hierbij worden kilometerstanden centraal opgeslagen. Soms liggen er in het dashboardkastje van een Duitse occasion nog alle keuringsrapporten van de tweejaarlijkse verplichte keuring. Daar staat de kilometerstand ook op vermeld. In Duitsland wil men nog niet aan een NAP-achtig systeem omdat daarmee de privacy van de autobezitter wordt geschonden, is het idee. En dat terwijl het ook daar heel eenvoudig zou kunnen, met een wagenpark dat eens in de twee jaar gekeurd moet worden. Maar hoe weet je nu zeker of de kilometerstand van een importauto klopt? Dat is toch een beetje een kwestie van goed vertrouwen en afgaan op je gevoel. Heb je twijfels, koop dan niet. En ontbreekt het onderhoudsboekje, wees dan ook op je hoede. Aan de voorzijde van een auto is vaak ook een intensief leven goed af te lezen: zand, vuil en steenslag hebben hun etsende werk gedaan op de voorruit, de koplampen, de lak van de motorkap, de buitenspiegels en van de voorbumper. Ziet dat er juist opmerkelijk fris en fruitig (vers gespoten) uit? Ook dan is het opletten geblazen!

Wat zegt een gestempeld onderhoudsboekje?

In veel Duitse advertenties zie je de term 'Scheckheft gepflegt'. Scheckheft is Duits voor onderhoudsboekje. Dat wil echter niet zeggen dat de auto in kwestie door een merkdealer is onderhouden, de beurten kunnen ook door een universele garage zijn uitgevoerd. En het is helaas ook zo dat er soms wordt gesjoemeld met onderhoudsboekjes en stempels. Ofwel: vervalste boekjes. Kijk dus of het chassisnummer en de overige gegevens die vrijwel altijd op de eerste pagina van het serviceboekje staan, overeenkomen met die van de auto waar het in ligt. Ziet alles er logisch en betrouwbaar uit, dan biedt het onderhoudsboekje enige zekerheid met betrekking tot de kilometerstand en de manier waarop met de auto is omgesprongen. Daarnaast is het vaak zo dat de laatste onderhoudsbeurt vaak al enige tijd geleden is, aangezien de vorige eigenaar al wist dat hij zijn auto zou gaan inruilen. Kijk trouwens ook altijd even naar het merk van de banden. Zit er goedkope troep onder, dan zegt dat soms ook iets over de rest van het onderhoud.

Een (te) lage prijs heeft altijd een reden

Heel veel handelaren en ook merkdealers halen auto's uit het buitenland en daar is niets mis mee. Bovendien is het domweg noodzaak; het aanbod in Nederland is te gering. Dat importeren doen ze dus lang niet altijd omdat auto's in het buitenland aanzienlijk goedkoper zijn. Toch zie je vaak geïmporteerde auto's staan die een stuk goedkoper zijn dan vergelijkbare 'origineel Nederlandse' exemplaren. Is het prijsverschil echt heel groot, dan zou er een alarmbelletje moeten gaan rinkelen. Het kan bijvoorbeeld zo zijn, dat de desbetreffende auto met veel schade of met een hoge kilometerstand het land is binnengekomen. Na reparatie of terugdraaien van de teller staat zo'n auto dan met een vriendelijk prijskaartje te koop. Laat bij twijfel altijd een deskundige naar de auto kijken, bijvoorbeeld door een aankoopkeuring uit te laten voeren. En kijk natuurlijk ook goed naar de uitvoering en motorisering. Een incourante versie zal altijd een stuk goedkoper zijn.

Geen G3 voor sommige lpg-auto's

Wil je een occasion op lpg uit het buitenland, dan is het ook zaak om goed op te letten. Want er mag dan een modern systeem zijn gemonteerd, dat wil niet zeggen dat dit ook in aanmerking komt voor de G3-kwalificatie op het kenteken waarmee je in Nederland een fikse korting op de wegenbelasting krijgt. Alle componenten van een gasinstallatie hebben een bepaald E-nummer. De injectoren, de tank, de verdamper, de regelcomputer en ga zo maar door. Komen die niet overeen met de Nederlandse eisen, dan krijg je geen G3-kwalificatie. Soms is dat na een kleine aanpassing wel mogelijk, dat zal je moeten overleggen met een lpg-inbouwstation. Bij merken als Vialle, Landi en Prins is G3 bijna altijd mogelijk.

Andere standaarduitrusting

Stel, je hebt een bepaalde occasion op het oog en zoekt de specificaties op in de database van AutoWeek. Bijvoorbeeld een Ford Focus Trend. Dan tref je daar de gegevens van de Nederlandse versie en die kan nog wel eens afwijken van die in andere landen. Zo is hier bijvoorbeeld cruisecontrol standaard op die versie, maar in Duitsland weer niet. Misschien dat je daar juist weer extra airbags en ESP hebt. En zo zijn er nog tal van voorbeelden te noemen. Het is dus belangrijk om goed te kijken wat er allemaal op en aan zit, om teleurstellingen te voorkomen. Aan de andere kant is een aangename verrassing ook mogelijk, doordat er juist meer in zit dan je had verwacht. Soms vergeten handelaren bepaalde opties te vermelden.

Schadeverleden of WOK-status

Zat mijn auto om een boom gevouwen? Of is hij een keer in een kop-staartbotsing terechtgekomen? Wie zal het zeggen? In ieder geval wil niemand een auto die heel ernstige schade heeft gehad. Helaas is dat lastig na te trekken, maar iemand met een beetje kennis van zaken ziet al snel of een auto een flinke klapper heeft gemaakt. Bijvoorbeeld aan de naden tussen de carrosseriedelen, rechtgetrokken chassisbalken, de verse lak, spuitnevel op rubbers of andere onderdelen, slecht gemonteerde onderdelen in het interieur en ga zo maar door. En onder de motorkap is ook al snel te zien of de voorste chassisbalken recent zijn rechtgetrokken. Een andere graadmeter bij een importauto is de betaalde rest-bpm. Is dat een heel erg laag bedrag, dan kan het zijn dat de auto als schadewagen is geïmporteerd. Via de site van de RDW is dit vrij eenvoudig te controleren, zij het dat de auto wel een Nederlands kenteken moet hebben. Overigens is er geen reden om al te veel in paniek te raken als blijkt dat er eens een scherm, motorkap, portier of misschien wel hele flank is overgespoten. Dat wil nog niet meteen zeggen dat er sprake is van zware schade. Het kan ook best zijn dat de vorige eigenaar een paaltje meepakte of dat vandalen hun lusten botvierden op de delicate laklaag. Een auto die een zware aanrijding heeft gehad, kan een zogeheten WOK-status krijgen. Die afkorting staat voor Wachten Op Keuren en die status kan door iemand van het RDW, de politie of een schade-expert worden afgegeven. Dit kan ook voor een auto die voor een importkeuring wordt aangeboden. Via de kentekencheck op deze site kun je zien of een auto een WOK-melding heeft gehad. Helaas is niet te achterhalen of de auto in het land van herkomst (ernstige) schade heeft gehad. Echter: helemaal waterdicht is het systeem ook weer niet en WOK wil niet altijd zeggen dat een auto ernstige schade heeft gehad.

