Achtergrond: interview Hiroyuki Koba Het geheim van de Toyota C-HR

Topman Akio Toyoda wil een koersverandering bij z’n merk. Toyota moet spannender, dynamischer en aantrekkelijker. Wij spraken één van de mannen die het waar moet gaan maken. Hiroyuki Koba over z’n eerste wapenfeit: de C-HR.

Soms zijn interviews met Japanse engineers lastig. Dat komt allerminst door een gebrek aan kennis, maar heeft vaak meer te maken met de cultuurverschillen en taalbarrière. En dan komt het weleens voor dat zo'n gesprek sneller vastloopt dan een hot hatch op een modderspoor. Vandaag is gelukkig niet zo'n dag, want we spreken met de man achter Toyota's nieuwe cross-over: de C-HR. En net als de styling van die auto is Hiroyuki Koba tamelijk uitbundig. Z'n Engels mag dan een zwaar Japans accent hebben, de taalbarrière slecht Koba met een schier onuitputtelijk enthousiasme. ";Kijk waar ik vorige week mee geracet heb op Suzuka," zegt hij met een open lach terwijl hij z'n telefoon pakt. Na even bladeren laat hij een foto zien van een knalgele, ultralichte racer. ";deze weegt 600 kilo en heeft een 1,5-liter viercilinder met 110 pk. Eigenlijk is het de motor en transmissie van een Yaris. Maar deze gaat wel wat sneller hoor," voegt hij er lachend aan toe terwijl hij amicaal op m'n schouder klopt. Het is niet alleen tekenend voor de opmerkelijk joviale manier waarop hij journalisten te woord staat, maar tekent tegelijkertijd waarop hij 'zijn' auto heeft ontworpen. Er is Toyota namelijk veel aan gelegen om de nieuwe C-HR een succes te maken in Europa en om die reden heeft Koba hier veel tijd doorgebracht. ";Inmiddels ben ik bijna een Europeaan."

Andere bochtentechniek

";Eén van de eerste dingen die me opviel toen ik hier in 2010 de markt kwam onderzoeken is dat jullie Europeanen een totaal andere manier van rijden hebben dan andere culturen. Waar iemand anders zou afremmen voor een obstakel in een bocht, stellen jullie simpelweg de koers wat bij en rijden er met dezelfde snelheid omheen. Dat zie je overal, ook in stedelijk gebied zijn veel automobilisten bezig met zo snel mogelijk door het verkeer bewegen. Maar we merkten ook al snel dat er een jonge kopersgroep is die veel belang hecht aan een onderscheidend voorkomen. Die een auto ziet als een emotionele aankoop waarmee hij iets wil uitstralen. Daar komt nog bij dat een hoge zitpositie belangrijk is omdat bestuurders daardoor verder vooruit kunnen kijken naar het verkeer." Voeg al die dingen samen en je krijgt het recept waarmee Koba's team aan de slag is gegaan. Dat resulteerde in 2014 in de opmerkelijk gestileerde C-HR Concept. ";En vanaf dat moment hadden we eigenlijk de auto die we wilden bouwen. Toen was het alleen nog een kwestie van de onderhuidse techniek ontwikkelen, maar aan het ontwerp hoefden we niet veel meer te veranderen."

Door z'n eigen voorliefde voor de racerij en met de dynamische rijstijl van Europeanen in het achterhoofd is het onderstel van de productieauto stevig geworden, een bewuste keuze legt Koba uit: ";we zijn met een C-HR gaan racen op onder meer de Nürburgring tijdens langeafstandsraces. Nu is die auto natuurlijk heel anders dan de straatversie, maar we testen wel delen van het platform op die manier. Bovendien geeft het ons een beeld of de auto waarin je zit het gevoel van zelfverzekerdheid kan geven om ook echt vlot te rijden." Dat is wel gelukt, maar ik ben benieuwd of de C-HR een auto is die traditionele Toyota-klanten niet zal afschrikken. ";Dat zou kunnen, maar het is onze bedoeling om een ander soort koper naar ons merk te trekken. Mensen die uit een hatchback komen bijvoorbeeld en teleurgesteld zijn in de dynamiek van veel cross-overs, vandaar dat we voor deze afstelling hebben gekozen. We kregen vaak te horen dat rijplezier belangrijk is."

RS Q3

Op de vraag of het voor een zo'n rijdersgerichte auto niet logisch zou zijn om een wat krachtiger motor aan te bieden lacht Koba: ";Dat wil ik ook. Voor nu moesten we het doen met de motoren die er al zijn. Maar het chassis doet het erg goed en zou meer vermogen aankunnen. Dus probeer ik goedkeuring te krijgen voor een sterkere motor, ook weer voor meer rijplezier." En als het aan Koba ligt wordt het ook geen kleine upgrade. ";Ken je de Audi RS Q3- Nou, dat lijkt me wel wat." Realistisch bezien ligt een 1.6 Turbo meer voor de hand, misschien met 200 pk- ";Ik zou het graag willen. Maar op dit moment weet ik het echt nog niet," zegt de Chief Engineer, met een weinig verhullende twinkeling in de ogen.

Als afsluiting vraag ik hem wat voor Toyota hij graag voor de Europese markt zou ontwikkelen, als het marktpotentieel niet zou uitmaken. ";Een lichtgewicht sportwagen," antwoordt hij na even denken. Zoiets als de GT86- ";Ik zat meer te denken aan iets zoals de Lotus Elise." En terwijl hij nog eens kijkt naar de foto van z'n gele racewagen op z'n telefoon zegt hij, ";als we hier nou een straatversie van zouden maken…"

Dit interview verscheen eerder in AutoWeek 46 van 2016.