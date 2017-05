Slideshow

'Acht voorwielaangedreven Mercedessen op komst' Mysterie rond nieuwe modellen

Mercedes-Benz is voornemens zijn modellengamma uit te breiden. Naar verluidt komt het merk met de sterk met acht nieuwe voorwielaandrijvers op de proppen.

Met de Concept A Sedan gaf Mercedes-Benz in hoge mate weg wat we van een nieuwe generatie van de CLA-klasse kunnen verwachten. De kleine sedan krijgt een nieuwe designtaal die ook over de rest van de nieuwe A-familie wordt uitgestort. Zowel de A-klasse als de CLA Shooting Brake en de GLA-klasse krijgen de nieuwe tekenstijl over zich heen gestort. Dat is niet het enige dat bovengenoemde auto's met elkaar delen. Onderhuids verschijnt een nieuw voorwielaangedreven platform, een basis die onder maar liefst acht Benzen komt te zitten.



Dat blijkt uit een interview dat Car and Driver met Ola Källenius, verantwoordelijk voor Group Research & Mercedes-Benz Cars Development. Het is nog niet helemaal zeker welke auto's we verwachten kunnen. Dat de A-, CLA-, CLA Shooting Brake, GLA-klasse én de opvolger van de B-klasse op het platform komen te staan, staat al vast. Mogelijk verschijnt er een GLB-klasse als kleinere broer van de GLC-klasse en het is ook goed mogelijk dat de CLA-klasse in verlengde vorm op de Chinese markt verschijnt. De overige nieuwelingen zijn nog in nevelen gehuld.