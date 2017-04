Slideshow

AC Schnitzer viert 30e verjaardag Drie decennia extra dikke BMW's

In 1987 presenteerden Willi Kohl en Herbert Schnitzer AC Schnitzer. Inmiddels is dat bedrijf uitgegroeid tot één van de bekendste tuners.

AC Schnitzer heeft zich altijd op BMW toegelegd. Het pakket foto's dat het bedrijf de wereld instuurt naar aanleiding van z'n jubileum, is dan ook een fraaie afspiegeling van de modellen die in deze periode uit Beieren zijn gekomen. Met de vormgeving van de auto's zelf, verandert ook de tuningstijl. In de beginperiode zien we veel wielen met 'boutjes' in de velgrand, Alpina-achtige striping, gestroomlijnde buitenspiegels en relatief subtiel spoilerwerk.

Naarmate de tijd vorderde, werden ook de uiterlijke aanpassingen steeds opvallender. Tegenwoordig zijn de demo's van AC Schnitzer te herkennen aan hun zeer opvallende kleurstelling, bijzondere bekledingskleuren en in veel gevallen stevig uitgebouwde flanken. Het bedrijf schuwt bovendien onorthodoxe oplossingen niet. Zo ontdeed het de Z4 van z'n kenmerkende 'Z'-profiel op de flanken, kreeg de dichte versie van die auto een opmerkelijk klein dakspoilertje en besloot 'AC' rond de eeuwwisseling dat het nodig was de XC70-concurrent te maken op basis van de BMW 3-serie. Inderdaad: de X-Road was niet verlaagd, maar juist verhoogd. Ook bouwde AC Schnitzer een Z4 met de gigantische M50d-dieselmotor en een 3-serie met een V10. Op LPG, jawel.

De complete fotoserie ter ere van dertig jaar AC Schnitzer vind je hier.