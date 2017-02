Slideshow

ABT pakt Audi TT RS bij de kladden Topversie TT opgevoerd naar 500 pk

Tuner ABT is ook van de partij op de Autosalon van Genève. Nu schotelen ze ons alvast hun kijk op de TT RS voor.

Een stevige partij Audi-tuning kun je wel aan de ingenieurs van ABT overlaten. De sportiefste TT, de RS, moest er vroeg of laat aan geloven. Dit is het eindresultaat.



De 2,5-liter vijfcilinder van de TT RS is normaal al goed voor een vermogen van 400 pk en een koppel van 480 Nm. Natuurlijk nog lang niet genoeg in de ogen van ABT, dus gingen ze aan het knutselen met het motormanagement. Dat legde ze geen windeieren, want het blok stampt er nu 500 pk en 570 Nm uit. Daarnaast werd het standaard uitlaatsysteem vervangen Wat het extra vermogen voor de prestatiecijfers betekent, laat ABT nog achterwege.



Om de vermogensupgrade niet aan het oog voorbij te laten schieten, werd er ook het nodige veranderd aan het uiterlijk van de TT RS. Rondom zien we koolstofvezel bumperwerk en luchtvinnen. Rondom komt de type-aanduiding TT RS-R terug, want ABT plakte achter deze overtreffende trap van de TT RS nog een 'R'. 20-inch 'Diamond Black' wielen van ABT, speciale zwart-witte spiegelkappen en diverse koolstofvezel accenten in het interieur maken het af. ABT geeft aan dat het maar 50 exemplaren van de TT RS omtovert tot RS-R.



Naast de TT RS-R neemt ABT ook een aantal andere opgeruigde Audi's mee. De R8, RS6 Avant en de SQ7 brachten namelijk ook een bezoekje aan de tuner. Wat we daar van mogen verwachten, horen we in detail in Genève.