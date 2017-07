Slideshow

Absolute top: de nieuwe Rolls-Royce Phantom 'Stilste auto ter wereld'

Na een kleine teasercampagne heeft Rolls-Royce het doek getrokken van de langverwachte nieuwe Phantom. Het Britse neusje van de automobiele zalm kent nu geen enkel geheim meer!

Wat in 1925 begon met de oer-Phantom, mondt 92 jaar later uit in deze volledig nieuwe, achtste generatie van de Phantom. De nieuwe Britse monarch is gebouwd rond wat Rolls-Royce de Architecture of Luxury noemt, een aluminium spaceframe dat vanaf heden elk nieuw model van het merk van houvast gaat voorzien. De nieuwe basis is niet alleen lichter dan het frame dat onder de vorige generatie Phantom zat, maar moet ook 30 procent stijver zijn dan die uit de beginjaren van dit millennium stammende basis.

Het uiterlijk van deze achtste generatie Phantom borduurt overduidelijk voort op het ontwerp van de vorige Phantom. De nieuwe top-Rolls heeft een duidelijk hogere grille, een grille die voor het eerst in de Phantom-geschiedenis is 'opgenomen' in de koets. De koplampunits, kleine kunststukjes op zich, zijn dankzij lasertechniek in staat tot 600 meter ver de boel te kunnen verlichten. Wie in één oogopslag wil weten of hij een EWB-versie voor zich heeft, moet de dorpel in de gaten houden. De verlengde Phantom draagt hier een roestvrijstalen strip. De achterlichtunits zijn in de basis hetzelfde van vorm als de exemplaren achterop de vorige generatie Phantom, al kunnen we door de manier waarop ze zijn ingevuld niet ontkennen dat we even aan de achterlampen van Fiat's 500 moesten denken.

Het interieur, de Suite zoals Rolls-Royce het noemt, is volgens goede Rolls-traditie een kakafonie van leer- en houtsoorten. Ook de nieuwe Phantom krijgt een 'sterrenhemel', het grootste exemplaar dat de Engelsen ooit leverden. Elektrisch uitklapbare 'tafeltjes', schermen, koelkastjes, whiskyglazen, verwarmbare armsteunen en de mogelijk om voor 'reguliere' stoelen, Lounge Seats, Individual Seats en Sleeping Seats te kiezen, duiden de weelde waarin Rolls-Royce zijn klant kan onderdompelen.

Een nieuw vlaggenschip van Rolls-Royce schept natuurlijk hoge verwachtingen als het op comfort aan komt. De nieuwe van luchtvering voorziene Phantom heeft een onderstel dat zich bij snelheden tot 100 km/h actief aanpast aan het wegdek. Rolls-Royce doopt het systeem Magic Carpet Ride, Mercedes-Benz heeft een dergelijk systeem als Magic Body Control beschikbaar gesteld voor de S-klasse. Rolls-Royce claimt voor de Phantom de titel 'stilste auto ter wereld'. Daar hebben de Britten behoorlijk hun best gedaan. De Phantom is volgestopt met maar liefst 130 kilo aan geluidsisolerende materialen en technieken. Rolls-Royce heeft zelfs speciale 'Silent Seal'-banden ontwikkeld, banden waarvan het rolgeluid dankzij een speciale schuimvulling 9 decibel minder is dan bij de vorige Phantom. Bij een snelheid van 100 km/h is de Phantom VIII 10 procent stiller dan z'n voorganger.

Naast de reguliere Phantom komt ook weer een EWB-versie (Extended Wheel Base) beschikbaar. De exacte afmetingen houdt Rolls-Royce, evenals exacte prestaties, nog even onder de pet. In de ellenlange neus doet opnieuw een V12 dienst als krachtcentrale, ditmaal een ongetwijfeld zijdezacht lopend blok met een inhoud van 6,75 liter. De twaalfcilinder is in tegenstelling tot de vorige atmosferische V12 voorzien van twee turbo's. Het blok stuurt 572 pk en 900 Nm middels een achttrapsautomaat van ZF naar de achterwielen.

Uiteraard is de nieuwe Phantom uitgerust met moderne assistentiesystemen als Alertness Assistant, vier camera's rondom, Night Vision, Vision Assist, Active Cruise Control, Collision Warning, Cross-Traffic Warning, Lane Departure Warning en ook een head-up display is van de partij.

Liefhebbers van de Phantom Drophead en de Drophead Coupé worden door Rolls-Royce helaas teleurgesteld: die keren niet meer terug. Toch wordt het Rolls-gamma uitgebreid. Op basis van deze achtste generatie Phantom bouwt Rolls-Royce op afzienbare termijn ook een enorme cross-over. Dat model lijkt Cullinan te gaan heten en krijgt een BMW-broer in de vorm van de X7.