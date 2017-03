Slideshow

Abarth trekt blik nieuws open voor Genève 595, 695 en 124 in de spotlights

Abarth kiest de Autosalon van Genève als podium om een reeks noviteiten onder de aandacht van autoland te brengen.

Gisteren was het Fiat dat met een hele reeks nieuwe edities op de proppen kwam en vandaag is het de beurt aan Abarth om een arsenaal aan nieuwe varianten naar voren te schuiven.

Het Abarth-spektakel barst los met de 595 Pista, een nieuwe uitvoering die zowel voor de dichte 595 als de opengewerkte 595C beschikbaar komt. De Pista is te krijgen in de kleuren Campovolo Grey, Gara White, Abarth Red, Record Grey en Scorpione Grey en huisvest de bekende 160 pk en 230 Nm sterke 1,4-liter metende T-jet in het vooronder. Daarmee is een acceleratie van 0 naar 100 km/h in 7,3 seconden mogelijk. Z'n topsnelheid ligt op 216 km/h. Koni-dempers, geventileerde remschrijven. het Record Monza-uitlaatsysteem en 17-inch lichtmetaal: de kleine Italiaan blijkt behoorlijk serieus te nemen. De 595C beschikt standaard over parkeersensoren achter.

De naam Pista, Italiaans voor circuit, is uiteraard een verwijzing naar Abarths raceverleden. Abarth voorziet de Pista van het Telemetry-systeem, een infotainmentsysteem dat ook diversie circuits in z'n geheugen heeft zitten. Tijdens het scheuren op één van deze circuits, is een kaart te zien om zo je rondetijden te kunnen verbeteren. In mei komt de 595 Pista naar Nederland. Wie er een wil hebben, moet snel handelen. Er komen slechts 18 exemplaren beschikbaar.

Yamaha

Abarth is sponsor van het Yamaha Factory Racing Team tijdens het MotoGP-kampioenschap en om dat te vieren zijn de Yamaha Factory Racing-edities voor de 595, de 695 Biposto bedacht. De 695 krijgt overigens nóg een speciale uitvoering: de 695 XSR Yamaha Limited Edition, een knipoog naar de Yamaha XSR900 Abarth (een racemotor).

Alle uitvoeringen zijn volgehangen met koolstofvezel onderdelen. De 695 XSR is daarnaast nog voorzien van een uitlaatsysteem van Akrapovič. De Abarth 695 XSR Yamaha Limited Edition komt in juni beschikbaar in Nederland in een gelimiteerde oplage van 10 exemplaren.

Schorpioen

Ook de Abarth 124 Spider wordt in het zonnetje gezet. Één van de twee exemplaren die Abarth meebrengt naar Genève is Turini 1975 White gespoten en heeft net als de oer-124 Rally een matzwarte motorkap, iets wat destijds werd gedaan om verblinding door de reflectie van de zon in de motorkap te voorkomen. Liever een ander lakje? Opteer dan voor Costa Brava 1972 Red, San Marino 1972 Black, Isola d'Elba 1974 Blue of Portogallo 1974 Grey.

Dan is er de 124 Scorpione, een San Marino '72 Black of Turini 1975 White gespoten 124 met grijze details, een met speciale stoelen uitgeruste 124 Spider.