Aantal uitgevoerde APK's stijgt Universele garages populair

In 2016 zijn 2 procent meer APK-keuringen uitgevoerd dan in 2015, dat blijkt uit cijfers van VWE Automotive. De trend lijkt zich de komende jaren door te zetten.

Naar verwachting zullen Nederlanders zowel in 2017 als in 2018 meer APK's laten uitvoeren. In ons land zijn dit jaar 9,2 miljoen auto's te vinden, waarvan 75 procent een APK-keuring moet krijgen.

In 2016 zijn 6.007.110 personenauto's gekeurd. Voor 2017 en 2018 lichten de te verwachten aantallen op 6.160.200 en 6.475.950. Universele autobedrijven en merkdealers voeren 96 procent van de keuringen uit. De overige 4 procent komt voor rekening van de fastfitters. Merkdealers zien hun APK-aandeel overigens wel iets afnemen. In 2016 daalde het APK-aandeel van deze bedrijven van 31,6 procent naar 31,3 procent. Universele garages profiteerden van deze niet terugkerende klandizie van de merkdealers.

80,6 procent van de vorig jaar voor de APK opgekomen auto's had een benzineblok in het vooronder. 16,9 procent was een diesel en slechts in 0,17 procent van de gevallen betrof het een auto die aardgas of LPG lustte. Hybrides en elektrische auto's zijn goed voor slechts 0,1 procent van het aantal. In regio Rotterdam zijn de meeste personenauto's opgekomen voor de APK: 325.623 stuks. Op plek twee en drie vinden we Amsterdam en Utrecht. De meest voorkomende voertuigcategorie is de B-segmenter met 1.527.226 APK-gekeurde exemplaren. De C- en A-segmenters staan op plek twee en drie met respectievelijk 1.153.200 en 887.772 gekeurde exemplaren.

Uiteraard moet er zo nu en dan iets aangepakt worden voordat je auto fatsoenlijk door de APK komt. In 20,2 procent van de reperaties, ging het om een aanpassing aan verlichting. In 8,9 procent van de gevallen moest er iets gedaan worden aan een onvoldoende hoeveelheid profiel op de banden en in 7,4 procent van de gevallen waren er problemen met de ruitenwissers- of sproeiers. Een verkeerde afstelling van het dimlicht kent hetzelfde percentage. Een probleem met het uitlaatsysteem (niet gasdicht) was in 2016 goed voor 5,7 procent van de aanpassingen.