Aantal opties nog zeer beperkt Eerste Model 3's volgende maand een feit

Volgens Tesla-chef Elon Musk verloopt het productieproces van de langverwachte Model 3 geheel volgens plan en moeten de eerste exemplaren volgende maand al van de band rollen.

Dat heeft Musk gisteren laten weten tijdens een aandeelhoudersvergadering. Daarmee snoert hij de mond van critici die continu vraagtekens zetten bij Musks ambitieuze project.

Terwijl de eerste exemplaren van de Model 3 de fabriek uit rollen, komt er ook een speciale configurator online voor de early adopters die al een Model 3 hebben besteld. Musk haastte zich om te melden dat die configurator vooralsnog 'erg simpel' is en weinig keuzemogelijkheden biedt; alleen de kleur van de koets en de maat wielen zijn nu nog aan te passen. Dit om het productieproces van de Model 3 niet al te zeer te verstoren.

";De grote fout die we bij de introductie van de Model X hebben gemaakt – en dat was vooral mijn verantwoordelijkheid – was de complexiteit meteen vanaf het begin. Dat was ontzettend stom", zegt Musk. Hij doelt daarmee op de enorme hoeveelheid opties om de Model X helemaal naar persoonlijke smaak te configureren, waardoor de planning volledig in de knoei raakte. ";De Model X is een soort Fabergé-ei onder de auto's. Het is een waanzinnig product, maar heeft veel te veel coole opties die eigenlijk pas uitgerold hadden moeten worden bij versie twee of drie. We waren overmoedig en hebben iets gemaakt dat waarschijnlijk nooit meer gemaakt wordt. En wat ook niet gemaakt zou moeten worden."