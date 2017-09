Slideshow

Aantal deelauto's boven 30.000 Populariteit groeit ook buiten steden

Nederland omarmt de deelauto steeds meer. Inmiddels zijn er ruim 30.000 auto's op de weg die als deelauto worden gebruikt.

Uit de jaarcijfers van kennisplatform CroW blijkt dat inmiddels ruim 30.000 auto's als deelauto worden gebruikt, bericht Emerce. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal bijna 24 procent gegroeid. Het overgrote deel van de deelauto's, 86 procent, is particulier beschikbaar als deelauto. Men kan in dat geval via een app de auto tijdelijk van de eigenaar huren.



Hoewel het grootste aantal deelauto's nog altijd in de grote steden te vinden is, maakt de deelauto ook een opmars in de gebieden daarbuiten. Als grote reden voor het succes, ziet CroW de betrekkelijke zorgeloosheid. Zo kom je met een deelauto bijvoorbeeld niet voor onverwachte onderhoudskosten te staan.



Private Lease

Dat steeds meer mensen wel de lusten maar niet de lasten van autorijden willen, ziet CroW ook terug in de groeiende populariteit van Private Lease. Inmiddels is deze vorm van leasen al goed voor ruim 10 procent van de leasemarkt.



