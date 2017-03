Slideshow

Aangescherpte BMW i3 opgedoken Uiterlijke veranderingen zeer subtiel

De BMW i3 krijgt dit jaar een opfrisbeurt waarbij men zeer subtiel te werk lijkt te gaan.

Nog geen jaar geleden werd de BMW i3 op technisch gebied al meer up-to-date gemaakt. De accu's kregen een hogere capaciteit, waardoor er volgens de NEDC-testcyclus nu een actieradius van 300 kilometer mogelijk is. Eerder was dat nog 194 km. In november konden we melden dat er dit jaar een facelift voor de i3 op stapel is, waarbij er ook duidelijkere uiterlijke wijzigingen zouden worden doorgevoerd.



Afgaande op deze spionagefoto's, gooit BMW het niet over een heel andere boeg met de facelift. Het lijkt erop dat de voor- en achterbumper iets worden gewijzigd. Ook de koplampen zijn afgeplakt, dus we rekenen ook op een iets anders ingedeelde lichtunit. Over het interieur valt op dit moment nog niets te zeggen. Zoals gezegd, zal de technische doorontwikkeling belangrijker zijn. Volgens ingewijden zal de actieradius ongeveer 1,5 keer zo groot worden. Dat komt neer op zo'n 450 kilometer. Eerder zeiden we al dat we mikten op een bereik tussen de 400 en 500 kilometer.