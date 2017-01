Slideshow

8 miljoenste Audi met quattro-aandrijving Q5 is feestvarken

Trotse koppen bij Audi. Het merk heeft zijn 8 miljoenste auto met quattro-aandrijving geproduceerd.

Audi meldt trots dat een rode Q5 met 2.0 TFSI in het vooronder, in het Mexicaanse San José Chiapa geproduceerd, de 8 miljoenste Audi met quattro-vierwielaandrijving is.

In 1980 kwam Audi's quattro-systeem voor het eerst op de markt en inmiddels levert het merk het systeem in meer dan 100 modellen en uitvoeringen. De Q7. A4 Allroad, A6 Allroad, A8 (na 2013), R8 én alle S- en RS-modellen zijn standaard met het systeem uitgerust. In 2015 had 44 procent an elke nieuw verkochte Audi quattro-aandrijving. Audi meldt dat met name in de Verenigde Staten, Canada, Rusland en in het Midden-Oosten voor het systeem wordt gekozen.