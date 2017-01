Slideshow

5G-connectiviteit voor elektrische Volkswagens Snellere dataoverdracht voor autonoom rijden

De elektrisch aangedreven Volkswagens die vanaf 2020 op de markt verschijnen, krijgen 5G-connectiviteit aan boord. In 2025 moet volledig autonoom rijden mogelijk zijn.

Momenteel communiceren apparaten draadloos via maximaal 4G-snelheid met mobiel internet. Op den duur moet het veel snellere 5G de nieuwe standaard worden. De verwachting is dat 5G begin volgend decennium zijn intrede doet. Volkswagen speelt daarop in en zegt in de reeks EV's die ze op de planning hebben staan vanaf 2020, software met 5G-compatibiliteit te leveren. Dat meldt Automotive News.



Volgens Volkswagen is de grotere data-overdracht met 5G een belangrijke stap vooruit voor autonome technologie. Zelfrijdende auto's halen namelijk behalve via hun eigen sensoren ook belangrijke informatie uit data van andere voertuigen. Met een sneller netwerk wordt het uiteraard makkelijker om een grotere hoeveelheid belangrijke data snel te vergaren. Volkswagen werkt samen met chipmaker Qualcomm op het gebied van connectiviteit. Dat bedrijf wil dit jaar nog beginnen met het testen van 5G.



In 2020 moet de eerste van een reeks volledig elektrische Volkswagens op het nieuwe MEB-platform verschijnen. Dat wordt een hatchback, in de geest van de I.D. Concept. Vlak daarna moeten een SUV en een personenbusje à la de Buzz-e Concept volgen. In 2025 moeten de nieuwkomers volledig autonoom kunnen rijden.