2016 per maand: september en oktober Knallen in Parijs!

Ook dit jaar vuurden we meer dan 3.500 nieuwsartikelen op jullie af. Dít was het grote nieuws in september en oktober!

Op AutoWeek.nl behandelen we natuurlijk het autonieuws dat relevant is voor Nederland en Europa. Als autoliefhebbers brengen we vaak ook een digitaal bezoek aan landen als Brazilië, Rusland, Japan en China om te kijken hoe de autowereld er aldaar uitziet. Dergelijke berichten zul je in deze terugblik niet terugvinden, wel nemen we je graag mee naar de écht grote gebeurtenissen die dit jaar hebben plaatsgevonden. In dit eerste deel: hét autonieuws uit september en oktober!

September

Met de Autosalon van Parijs in het verschiet is september steevast een maand vol digitale onthullingen. In Berlijn trok Skoda het doek van de Kodiaq, de uiteindelijke productieversie van de Vision S Concept die eerder dit jaar aan de wereld werd voorgesteld. De Kodiaq is, in tegenstelling tot wat eerder werd gedacht, een slag groter dan de Volkswagen Tiguan en de Seat Ateca. Meer hoogpotig geweld kwam uit de hoek van Peugeot. Het merklanceerde de nieuwe 5008, in feite de grote broer van de 3008 die plek biedt aan meer inzittenden. We blijven nog even in Europa en zakken af naar Duitsland. Audi toonde de nieuwe generatie van e dQ5, een auto waar ook wij twee keer naar moesten kijken om de verschillen met zijn voorganger te zien. Opel liet zijn definitieve versie van de Chevrolet Bolt zien, een EV die Ampera-e is gedoopt en in de tweede helft van volgend jaar in de Nederlandse showrooms te vinden moet zijn. BMW was de laatste Duitse fabrikant die in september met iets nieuws kwam. Met de X2 Concept liet het merk zien hoe de X-familie binnenkort wordt uitgebreid met een compactere inzending!



Bescheidener ingesteld was Hyundai, dat in september het doek trok van de nieuwe, derde generatie van de i30. Het model beschikt over een strakke, sobere carrosserie die ons in de verte iets deed denken aan het exterieur van de Peugeot 308. In hetzelfde segment was het Honda dat eindelijk de definitieve Europese versie van de nieuwe, tiende generatie Civic liet zien. Die is groter, platter, langer en lager dan we van Honda gewend zijn.

Oktober

Uiteraard stond ook oktober volledig in het teken van de Autosalon van Parijs, waarvan alle primeurs hier te vinden zijn. Knallers waren er in de vorm van de Renault TreZor Concept en de bijzonder scherp getekende Lexus UX Concept. Een andere conceptuele aandachtstrekker kwam van Mercedes-Benz, dat met de Generation EQ een blik in zijn waterstoftoekomst gaf.

Gelukkig stond Parijs bol van het concrete autonieuws, perfect voor wie al die studiemodellen maar toekomstgeneuzel vindt. BMW vuurde de nieuwe 5-serie op autoland af en Nissan is voornemens om de sukkelende Micra-verkopen aan te jagen met een volledig nieuwe, ditmaal op de Renault Clio gebaseerde Micra. Mini rondt het vernieuwen van zijn modellengamma af met de nieuwe Countryman, een model dat in elk opzicht groeit én leverbaar komt met een plug-in hybride aandrijflijn. Minder relevant maar daardoor niet minder interessant zijn de dakloze LaFerrari Aperta, Audi RS3 Sedan, de Volkswagen Atlas én een op de nieuwe Volvo 40-reeks gebaseerde Chinees van Lynk en Co: de 01.